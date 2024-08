Krimibestseller "Bad Monkey" wird zur schrägen Serie mit Vince Vaughn

Apple TV+ verwandelt den Krimibestseller 'Bad Monkey' in eine schräge Noir-Serie mit einer hochkarätigen Besetzung. Vince Vaughn ermittelt als Detective Yancy in den Florida Keys und auf den Bahamas. Mit schwarzem Humor und skurrilen Figuren verspricht die Serie spannende Unterhaltung.

Das Paradies ist, was man daraus macht

Für Detective Yancy (Vince Vaughn) ist es ein bescheidenes Häuschen am Strand der Florida Keys. Er kann aufs Meer schauen, einen Drink nehmen, ein Hirschkalb beobachten. Was soll er sonst auch tun? Suspendiert, weil er den Ehemann seiner Geliebten in einem Golfcart in ein Hafenbecken rammte, hat der Polizist in "Bad Monkey" zunächst nicht viel zu tun. Doch das ändert sich ab 14. August in der Krimiserie bei Apple TV+ schnell.