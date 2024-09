"Lebenslinien: Reinhold Messner – meine letzte Herausforderung": Kritik zur Doku über die Bergsteiger-Legende!

Er bezeichnet sich als "Grenzgänger", als einer, "der zwischen dem Möglichen und Unmöglichen unterwegs ist": Reinhold Messner wird am 17. September 80 Jahre alt. Am Abend zuvor, am Montag, 16. September, 22.05 Uhr, widmet ihm das BR-Fernsehen ein intensives Porträt aus der "Lebenslinien"-Reihe. In einem engen Bergtal als zweites Kind unter acht Geschwistern in einer Lehrerfamilie bei Brixen in Südtirol aufgewachsen zu sein, sei von Anfang an sein bestimmendes Schicksal gewesen, so behauptet der Abenteurer, Extrembergsteiger, Umweltschützer und Naturphilosoph bis heute. Mit fünf Jahren bestieg er auf einer Bergtour mit dem Vater seinen ersten Dreitausender, er blickte über den Horizont des engen Tals hinaus. Die Neugierde, der "Instinkt" für die Natur, wie Messner im Film von Regisseurin Daniela Agostini sagt, ist ihm bis heute geblieben, er machte ihn für alle späteren Widrigkeiten und Gefahren gefeit.