Die schrägsten TV-Momente aller Zeiten im Überblick

Ob Hape Kerkeling als Königin Beatrix oder ein Aktivistensturm auf der GNTM-Bühne: Das deutsche TV hat einige skurrile Situationen erzeugt. Die besten davon findest du hier.

Hape Kerkeling als Königin Mit der Show „Total Normal“ veralberte Hape Kerkeling oft seine ahnungslosen Zuschauer und Würdenträger bei Hausbesuchen oder Events. Am 25. April 1991 zog er alle Blicke und Lacher auf sich, indem er, verkleidet als Königin Beatrix, versuchte, Eintritt zu einem Gala-Dinner zu erlangen.

Angriff mit der Wasserpistole In der Talkshow „3nach9“ zog Ex-Kommunarde Fritz Teufel eine Wasserpistole aus seiner Jackentasche und bespritzte den damaligen Bundesfinanzminister Hans Matthöfer mit blauer Zaubertinte. Als Revanche bekam er von Matthöfer ein Getränk übergeschüttet.

Nina Hagen packt aus Nina Hagen zog schon immer alle Blicke auf sich. In der Talkshow „Club 2“ erklärte sie vor laufender Kamera verschiedene Positionen der weiblichen Masturbation. Das Thema der Talkshow handelte von dem Verhalten der Jugendkultur.

Wilder Abschied einer Legende Thomas Gottschalk, einer der bekanntesten Show-Titanen Deutschlands, feierte im Dezember 2023 den Abschied seiner wohl bekanntesten TV-Show „Wetten, dass…!“. Bei all der Euphorie erlaubte sich Gottschalk den ein oder anderen Fauxpas. Sei es Superstar Cher, Schauspieler Matthias Schweighöfer oder Rapperin Shirin David, besonders letztere wurde kritisch vom Show-Master behandelt. Shirin argumentierte gekonnt dagegen und konterte sich in die Herzen der Zuschauer.

Falsche Hymne Heute kann Sarah Connor über diesen Tag lachen. Zum zweiten Eröffnungsspiel der neu gebauten Allianz-Arena in München hatte die Sängerin die Ehre vor 66.000 Zuschauern die deutsche Nationalhymne zu singen. Und hier passierte es, sie sang deutlich hörbar: "Brüh im Lichte dieses Glückes...". Dabei muss es richtig "Blüh im Glanze" heißen. Für die Zuschauer ein herrlicher witziger Moment – für Sarah Connor wohl eher weniger.

Fake Ryan Joko und Klaas sind bekannt für ihre, manchmal auch zu weit gehenden, Pranks. Mit diesem brachten sie es aber bis nach Hollywood. Für eine Auszeichnung bei der Preisverleihung „Goldene Kamera“ sollte Ryan Gosling für „La La Land“ als Bester Internationaler Film einen Preis bekommen. Die beiden Spaßvögel und das „CircusHalliGalli“ Team organisierten dafür aber ein Double. Das Gosling Double schaffte es tatsächlich auf die Bühne und bedankte sich für den Preis mit den Worten: „Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas.“ Mit dem „GoslingGate“ gingen die drei Wochen lang durch die Medien.

Silbereisens Unterwäsche In der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ verriet Schlagersänger Florian Silbereisen ein schlüpfriges Geheimnis. Um sich bei seinen Auftritten als Sänger und Moderator sicherer zu fühlen, trägt er immer einen ganz besonderen Glücksbringer am Körper: eine rote Unterhose. Eine dieser Glücksbringer schenkte er dem späteren DSDS-Gewinner Ramon Roselly in der zweiten Liveshow eine dieser roten „Glücksunterhose“. Roselly revanchierte sich im Gegenzug in Liveshow drei mit einer seiner Boxershorts bei Silbereisen.

Thomas Gottschalk ausgetrickst In einer skurrilen Wette wurden Showmaster Thomas Gottschalk, das Publikum und das ZDF hinters Licht geführt. Journalist und Schriftsteller Bernd Fritz nahm im Jahr 1988 an der Show „Wetten, dass…!“ mit der Wette teil, die Farbe der Buntstifte am Geschmack zu erkennen. Es gelang ihm auch, indem er unter der schwarzen Skibrille durchschaute. Dies tat er, um die Produktion des ZDF vorzuführen.

Gekünstelte Romanze Das Dschungelcamp 2011 war mit Skandalen in aller Munde: während Sarah Knappik von ihren Mitcampern aus dem Camp gemobbt wurde, machte sich das angebliche Liebespaar Jay-Kahn und Indira Weis unglaubwürdig. Der Sänger und die Schauspielerin lernten sich im Camp kennen, jedoch kam den Zuschauern diese Liebelei nicht ganz echt vor. Grund dafür waren unter anderem die Blicke, die immer wieder die Kamera suchten. Auch Sarah Knappik war an den Gerüchten nicht ganz unschuldig, indem sie den beiden vor der Show eine Absprache vorwarf.

Problematische Preisverleihung Für das Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ bekamen Farid Bang und Kollegah eine Auszeichnung in der Kategorie Hip-Hop/Urban National im Rahmen der Echo-Preisverleihung. Einige Zeilen des Albums wurden jedoch als antisemitisch eingestuft. Das führte zu großen Aufständen in der Musikindustrie, sodass mehrere Musiker ihre Echo-Preise zurückgaben. Dieser Skandal schlug so große Wellen, dass der Bundesverband Musikindustrie die Konsequenz zog, das Aus der Preisverleihung zu verkünden.

Eine Ohrfeige für den Bachelor In der 13. Staffel von „Der Bachelor“ kämpften 23 Single-Damen um das Herz von Junggeselle Daniel Völz. Beim ersten Einzeldate für Yeliz Koc und Rosenkavalier Daniel Völz gab es erst einige Zweifel, schließlich fiel dann aber doch der erste Kuss zwischen den beiden. Umso überraschender traf es Yeliz, als Daniel sie am nächsten Tag in der „Nacht der Rosen“ nach Hause schickte. Diese bedankte sich mit einer lauten Ohrfeige beim Bachelor und hinterließ schockierte Gesichter und einen sprachlosen Bachelor.

Falsche Szene Zu einem äußerst lustigen Moment kam es 2001 bei der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“. Inmitten der morgendlichen Wettervorhersage brach Wettermoderatorin Maxi Biewer in einen regelrechten Lachanfall aus. Nachdem versehentlich ein Moderationskollege anstelle der Wetterkarte eingeblendet wurde, konnte es sich Biewer nicht verkneifen und schwärmte mit den Worten „Ohh, das war aber auch nicht schlecht“ und brach danach in ihren legendären Lachanfall aus.

Affäre im Dschungel Nichts ging im Januar 2023 so durch die Boulevardpresse wie das Drama um Yvonne Woelke und Peter und Iris Klein. Peter Klein unterstützte seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis als Begleitperson für die 16. Staffel „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. So auch Yvonne Woelke, die als Unterstützung für Djamila Rowe anreiste. Die beiden Begleitpersonen verstanden sich so gut, dass ihnen eine Affäre vorgeworfen wurde. Und das von keiner Geringeren als Peter Kleins noch-Ehefrau Iris Klein. Im Netz entbrannte eine regelrechte Medienschlammschlacht zwischen Peters neuer Flamme Yvonne und Iris, die noch Monate nach dem Dschungelcamp anhielt.

Aktivisten stürmen GNTM Heidi Klum sucht Jahr für Jahr das schönste Model Deutschlands. So auch im Jahr 2013. Die Show wird geprägt von Musikacts, Catwalks und einem Fotoshooting im Burlesque-Stil. Ein Moment bleibt den Zuschauern aber sicher auch im Gedächtnis. Inmitten der Livesendung stürmten zwei „Femen“-Aktivistinnen oben ohne mit dem Schriftzug „Heidis Horror Picture Show" auf die Bühne. Die Situation wurde schnell aufgelöst, einen kleinen Spruch konnte sich Heidi dabei aber nicht verkneifen.

Der Flitzer Schauspieler Armin Rohde war als Wettpate zu Gast bei „Wetten, dass…?“. Nachdem er hier eine falsche Vorhersage für eine Wette getroffen hatte, musste er zur Strafe nur in Kochschürze bekleidet durch das Luzerner Fernsehstudio flitzen. Für Zuschauer und prominente Gäste eine lustige Lachnummer.

Ein Promi randaliert Daniel Ducruet, der Ex-Mann von Prinzessin Stéphanies von Monaco, war zu Gast in der Talkshow Schreinemakers. Thema war seine gescheiterte Ehe und um über seine Affäre auszupacken. Als nach seinen Dementierungen aber die belgische Striptease-Tänzerin Fili Houteman auf die Bühne geholt wurde, stürmte Ducruet aus dem Studio. Er trat die Türen des Hürter Studios ein und begab sich in seine Garderobe. Dort soll er weiter randaliert haben. Er zertrümmerte die Einrichtung, demolierte die Toilette und zerschlug Fensterscheiben.

Von Johannes B. Kernes rausgeworfen Eva Herman, ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin, schien in der Diskussionsrunde in der Sendung „Johannes B. Kerner“ zum Thema „Geschlechterrollen“ nicht belehrbar. Herman traf im Laufe der Sendung kontroverse Aussagen zum nationalsozialistischen Familienbild. Nach Kritik des Publikums und der Gäste provozierte Herman weiter und antwortete Kerner mit dem legendären Satz: "Es sind auch Autobahnen gebaut worden damals und wir fahren heute darauf." Den Talk-Gästen, unter anderem Senta Berger, wurde dies zu viel, welche dann das Studio verlassen wollte. Daraufhin schmiss Kerner Herman kurzerhand raus.

Heißer Notfall vor der Kamera Moderator Stefan Mross probiert in seiner sonntäglichen Sendung „Immer wieder sonntags“ neue Herausforderungen aus, so auch in einer Sendung im Jahr 2014. Hier sollte er einen Scoville-Test vollziehen, indem er verschiedene Chilisoßen probieren musste. Der Moderator wurde es allmählich heiß und schaffte es bis Stufe 4. Als er sich dann schließlich noch an Stufe 10 traute, schaffte er es kaum noch zu moderieren und verschwand hinter die Bühne. Wenig später wurde die Show abgebrochen, da Mross einen Schwächeanfall erlitt. Grund dafür soll eine allergische Reaktion auf die Soße gewesen sein.

Ich habe fertig Nach einem Spiel trat Giovanni Trapattoni am 13. März 1998 vor die Presse. Nachdem Bayern aber damals drei Spiele in Folge verlor und dann auch noch sein Spielstil kritisiert wurde, hatte Trapattoni genug. Dreieinhalb Minuten dauerte die Pressekonferenz an, bis er mit den legendären Worten „Ich habe fertig“ die laufende Konferenz abbrach.

Abtreibungsgegnerin rastet aus In einer NDR-Talkshow 1993 kam es zu einer hitzigen Debatte zwischen der damaligen Bundesministerin für Frauen und Jugend Angela Merkel, Moderator Wolf Schneider sowie Schriftstellerin und Abtreibungsgegnerin Karin Struck. Struck verlor die Kontrolle und redete Merkel nach jedem Satz rein. Sie fragte Schneider, ob er ihr nicht einen Maulkorb bringen möchte, um ihr den Mund zu verbieten. Ihr wurde das alles zu viel und sie verließ das Studio, während die Studiogäste applaudierten und pfiffen. Für Struck war es zu viel; sie zog ihr Kleid hoch, riss sich das Mikrofon vom Leib, warf es ins Publikum und direkt hinterher ein Glas Rotwein. Die Gäste schrien auf; eine Dame wurde durch das Glas leicht verletzt.