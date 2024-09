"Die Superduper Show": Alle Infos zur Battle-Show mit den Kaulitz-Brüdern

Die Kaulitz-Brüder treten in der neuen ProSieben-Show 'Die Superduper Show' gegeneinander an. Moderiert wird die kreative Unterhaltungssendung von Katrin Bauerfeind. Mit lustigen Challenges und originellen Ideen, inspiriert von Kindheitstagen, sorgt die Show für beste Primetime-Unterhaltung. Direkt im Anschluss kehrt Klaas Heufer-Umlauf mit 'Late Night Berlin' zurück.

Bruder-Zwist in der Primetime: In der neuen ProSieben-Unterhaltungssendung "Die Superduper Show" treten die Kaulitz-Brüder Bill und Tom, die Fans unter anderem schon als "The Voice of Germany"-Juroren lieben gelernt haben, gegeneinander an. Durch die neue Show-Reihe, die zunächst auf vier Folgen ausgelegt ist, führt Moderatorin Katrin Bauerfeind, die ProSieben-Zuschauer auch als Ringrichterin der finalen Wettkampfphase bei "Wer stiehlt mir die Show?" kennen.