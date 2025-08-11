Home News TV-News

Zarrella-Auto: Diese Objekte verkauften Promis bei "Bares für Rares"

Prominente Schätze

Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen

11.08.2025, 10.28 Uhr
von TB
Seit 2013 begeistert "Bares für Rares" im ZDF. Prominente wie Judith Williams, Felix Neureuther und Giovanni Zarrella überraschen mit ungewöhnlichen Gegenständen und erzielten beeindruckende Auktionserfolge.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.   Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann

Bereits seit 2013 strahlt das ZDF die Show „Bares für Rares“ aus. Darin bringt der Moderator Horst Lichter Menschen, die etwas mehr oder weniger Wertvolles verkaufen wollen, mit Händlern zusammen. Zuweilen treten auch bekannte Personen vor die Gruppe der Händler und haben teilweise besondere Gegenstände dabei.

Klorollenhalter von Judith Williams

Mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher kam Judith Williams im November 2019 zu „Bares für Rares XXL“. Und das Paar präsentierte einen Klorollenhalter, der bis 1925 im Besitz von Alexandra von Dänemark war und im Schloss Sandringham House hing. Nach dem Tod der Ehefrau des englischen Königs Edward VII. erbte ein Butler den praktischen Einrichtungsgegenstand. Dieser hatte ein witziges Gimmick zu bieten: Immer dann, wenn ein Blatt Klopapier abgerissen wurde, spielte er eine Melodie. Der Sachverständige von „Bares für Rares“ setzte den Wert des Klorollenhalters mit 150 Euro trotzdem recht niedrig an. Dennoch erhielten Williams und ihr Mann 800 Euro dafür.

Einzigartige Skulptur von Felix Neureuther

In die XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ vom Juli 2020 kam der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther mit einer kleinen Skulptur aus weißem Marmor. Es handelte sich um den Entwurf eines Preises, den die Medaillengewinner eines Skirennens gewinnen sollten. Was Horst Lichter als „Ei auf zwei Beinen“ identifizierte, sollte allerdings einen Abfahrer in der Hocke darstellen. Weil die Skulptur doch nicht als Auszeichnung genutzt wurde, handelte es sich um ein Unikat. Dafür wollte Neureuther 300 bis 400 Euro – und bekam 2.250 Euro. Das Geld verwendete er, um Kinder mit Sportkleidung auszustatten.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>"Retro-Battles" – Die Backstreet Boys und die Kelly Family im 90er-Duell!
>>Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia

Kaminschirm von Tom Gaebel

Im Dezember 2020 kam der Sänger Tom Gaebel in die Weihnachtssendung von „Bares für Rares“. Dabei hatte er einen Gegenstand, der auf den ersten Blick nicht so leicht zu identifizieren war: einen Kaminschirm aus dem 19. Jahrhundert, der dazu diente, den schmutzigen Kamin im Sommer zu verdecken. Daher bestand seine Vorderseite aus fein bestickter Seide. Gaebel hatte keine Vorstellung davon, wie viel er für den Kaminschirm verlangen konnte, und stapelte mit 100 bis 250 Euro verhältnismäßig tief. Es wurden dann 550 Euro, die Gaebel an die Kölner Tafel spendete.

Auto von den Zarrellas

Normalerweise werden bei „Bares für Rares“ eher handliche Gegenstände verkauft. Das hielt Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina im August 2021 aber nicht davon ab, den Händlern ein Auto anzubieten. Zarrella trennte sich von seinem Alfa Romeo Spider aus dem Jahr 1987, um mit dem Erlös die Kinderkrebshilfe in Tübingen zu unterstützen. Das letzte Gebot kam von Fabian Kahl, der 15.500 Euro zahlte und den Wagen gleich selbst behielt.

 

Chinesische Holztüren von Cathy Hummels

Im Dezember 2021 war Cathy Hummels zu Gast bei „Bares für Rares“. Die Moderatorin und Ex-Ehefrau des Fußballers Mats Hummels war in Begleitung einer Freundin und brachte zwei eher ungewöhnliche Gegenstände mit. Es handelte sich um zwei kunstvoll verzierte chinesische Holztüren aus dem 19. Jahrhundert. Dafür wollte Hummels‘ Freundin einen Verkaufspreis von 1.600 Euro erzielen, der sogar übertroffen wurde. Denn es wurden letztlich 3.300 Euro, von denen Cathy Hummels einen Teil an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spendete.

