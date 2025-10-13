Home News TV-News

Braucht das TV mehr Streit? ntv startet „Blome & Pfeffer“

Hauptstadt-Talk

Braucht das TV mehr Streit? ntv startet „Blome & Pfeffer“

13.10.2025, 22.44 Uhr
von Eric Leimann
Nikolaus Blome und Clara Pfeffer wollen mit "Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk" eine neue Streitkultur ins Fernsehen bringen. Die Gäste bringen ihre eigenen Themen mit, die kurz und pointiert diskutiert werden – wie am Küchentisch.
Nikolaus Blome und Clara Pfeffer
RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer sprechen ab 13. Oktober jeden zweiten Montag mit zwei politisxhen Gästen 40 Minuten lang über vier Themen. Das Besondere an "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" soll die ehrliche "Küchentisch"-Atmosphäre sein.  Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer
Blome & Pfeffer
Nikolaus Blome, geboren 1963 in Bonn, ist einer der profiliertesten deutschen Journalisten und Kommentatoren. Seit 2020 leitet er das Politik- und Wirtschaftsressort bei RTL und ntv. Zuvor war er unter anderem bei Die Welt, Bild und Spiegel. Er ist vielfach preisgekrönt und lebt bei Berlin.  Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer
Blome & Pfeffer
RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer sprechen ab sofort jeden zweiten Montag um 20.15 Uhr mit zwei Gästen 40 Minuten bei ntv über vier Aufregerthemen. Die beiden Journalisten wollen eine neue Streitkultur ins Talk-Fernsehen bringen.   Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer
Blome & Pfeffer
Clara Pfeffer ist Journalistin und Moderatorin und Hauptstadtkorrespondentin von RTL und ntv. Sie ist Kölnerin mit brasilianischen Wurzeln.  Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer
Pinar Atalay
In "Pinar Atalay"" führt die Journalistin persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der rund 40-minütige Talk bietet Raum für politische, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten. Die Sendung läuft im Wechsel mit "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" 14-tägig montags um 20.15 Uhr ohne Werbeunterbrechung im TV sowie über alle relevanten Plattformen.  Fotoquelle: RTL / Philipp Rathmer

RTL setzt bei seinem Nachrichtensender ntv verstärkt auf politischen Talk. Nachdem "Pinar Atalay" bereits mit einem neuen Vieraugen-Montagstalk und Gast Friedrich Merz gestartet ist, wechselt sich ihr Format nun im Wochenrhythmus mit "Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk" (Montag, 13. Oktober, 20.15 Uhr, ntv) ab.

Darin wollen RTL/ntv-Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer mit zwei Gästen eine neue Streitkultur ins Talk-Fernsehen tragen. Wie kann das gelingen? Und warum hat das Fernsehen das gerade jetzt bitter nötig?

Clara Pfeffer und Nikolaus Blome im Gespräch: "Keine klassischen Interviewer"

prisma: Wer die KI nach der deutschen Talkshow fragt, in der am meisten gestritten wird, erhält zur Antwort: "Hart aber fair". Wollen Sie bei dieser Frage bald auf Platz eins landen?

Derzeit beliebt:
>>Streaming-Starts: "Schattenseite", "Mr. Scorsese", "Murdaugh" und mehr
>>Diane Keaton ist tot: So rührend nimmt Woody Allen Abschied
>>"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk": Die neue Politik-Talkshow mit Blome, Pfeffer und Atalay
>>"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Show aus

Clara Pfeffer: Auf Platz eins wollen wir natürlich immer sein – in allen Aspekten (lacht). Der Unterschied zwischen uns und "Hart aber fair" ist, dass unsere Gäste selbst ihre Themen mitbringen. Außerdem wurde bei "Hart aber fair" zuletzt wenig gelacht. Wir wollen alles etwas persönlicher, lockerer, aber dennoch auch konfrontativ halten.



Abnehm-Hammer! Motsi Mabuse verrät ihre neue Fitness-Formel
Motsi Mabuse kehrt mit neuem Look in die Jury von "Strictly Come Dancing" zurück. Im Interview spricht sie über ihre Abnehmmethoden und den Umgang mit Stress.
Radikaler Gewichtsverlust
Motsi Mabuse

Nikolaus Blome: Man kann es auch so formulieren, dass wir in diesem Format keine klassischen Interviewer sein wollen. Die Idee ist, ein gemeinsames, anregendes Gespräch auf einer Augenhöhe zu führen und keine Befragung zu veranstalten. Es soll sich anfühlen wie am Küchentisch oder in der Kantine.

prisma: Jeder der vier Gesprächsteilnehmer bringt ein Thema mit, von dem die anderen erst kurz vorher erfahren. Welche Themen könnten das sein?

Blome: Sie werden vor allem aus dem politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich stammen. Die Gäste dürften vor allem aus diesem Umfeld kommen. Wir würden aber auch gern einen klugen Fußballer oder eine Fußballerin bei uns sehen, wenn er oder sie ein Thema mitbringt, über das alle reden. Unser einziger Fokus bei der Themenauswahl ist gesellschaftliche Relevanz.

prisma: Ihre Sendung dauert 40 Minuten, ohne Werbeunterbrechung. Sie haben also zehn Minuten pro Thema. Da müssen die Argumente ziemlich pointiert ausgetauscht werden ...

Clara Pfeffer: Jedes Thema wird mit einem etwa 30 Sekunden langen, vorher aufgezeichneten Statement der Person eingeleitet, die dieses Thema mitbringt. Wir nennen dieses Statement "Rant", da es als steile These formuliert werden darf. Dann wird drüber diskutiert. Kurz und gerne knackig.

"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk": "Ein eigener Ansatz"

prisma: Wird in unserer Gesellschaft zu viel oder zu wenig gestritten?

Blome: Man muss unterscheiden zwischen streitbaren Gesprächen einerseits und einer klassischen Nachrichtensendung andererseits. Letzteres ist nicht der Ort für Streit, sondern für fundierte Information und Einordnung ohne persönliche Meinungsfärbung. Talkshows sind etwas anderes. Auch wenn man das Rad nicht ganz neu erfinden kann, glauben wir, dass wir einen eigenen Ansatz versuchen. Vier politisch denkende und gut informierte Menschen bringen jeweils ein Thema mit und haben eine starke Meinung dazu. Wir wollten ein Format machen, in dem die Leute so diskutieren wie in ihrem Alltag. Unser Alltag heute ist sehr politisch. Viel politischer als noch vor fünf oder zehn Jahren.

prisma: Sie unterscheiden zwischen Alltagssituationen und Fernsehen. Wird im Fernsehen denn irgendwie falsch gestritten?

Clara Pfeffer: Es wird nicht unbedingt falsch, aber anders gestritten als im Alltag. Im Fernsehen müssen Funktionsträger wie Politiker oft Positionen vertreten. Bei uns sollen sie aber Themen einbringen. Themen, zu denen sie persönlich eine Meinung und eine emotionale Verbindung haben.

Blome: Wir wollen keine Schmalspur-Kommunikation mit Menschen, die ihre Botschaft vorbringen wollen oder müssen. Bitte nicht in diesem Setting, das wir uns wünschen.

Bei WWM: Günther Jauch gesteht Vorurteil gegen Frau mit Kopftuch
Ein WWM-Finale voller Spannung – doch nicht das Geld stand im Fokus. Günther Jauch überraschte nämlich mit einer ehrlichen Beichte.
Peinlicher Moment
Günther Jauch

prisma: Kennen Sie die Themen Ihrer Gäste vorab?

Blome: Noch nicht (lacht). Unsere ersten beiden Gäste sind am Montag Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Wahrscheinlich werden wir unsere Themen wenige Tage vor der Live-on-Tape-Aufzeichnung kurz austauschen – auch, um Dopplungen zu vermeiden. Wenn uns aber jemand sagt: Ich bringe etwas mit, weiß aber noch nicht genau, was – dann ist das auch in Ordnung. Der "Rant", also das Statement zum Thema, das man einbringt, wird erst kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und jede Folge wird wenige Stunden nach der Diskussion auch genauso ausgestrahlt.

Eine ordentliche Streitkultur für eine funktionierende Demokratie?

prisma: Richard David Precht hat in seinem Podcast mit Markus Lanz vor Kurzem kritisiert, dass die Meinungslandschaft der klassischen Medien hierzulande zu gleichförmig sei. Er sagte, dass dies der Demokratie schade, weil sich extreme Meinungen so anderswo ihrem Raum verschaffen. Stimmen Sie zu?

Clara Pfeffer: Ich kann damit nur bedingt etwas anfangen. Seitdem ich journalistisch arbeite, wurde in allen Redaktionen, die ich kennengelernt habe, immer kontrovers diskutiert und gestritten. Wenn man im Nachrichtenbereich arbeitet, muss es aber objektiv bleiben. Der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen muss weiterhin klar sein. Diese journalistische Regel stärkt definitiv die Demokratie.

Blome: Auch ich teile den Befund nicht. Ich nehme die FAZ, die Süddeutsche, den Spiegel oder Die Welt als durchaus unterschiedlich ausgerichtete Medien wahr. Alle liegen mit ihrer Meinung nicht genau in der Mitte – und das ist in der Tat wichtig für unsere Gesellschaft. Natürlich gibt es eine Gruppe am äußeren rechten Rand des politischen Spektrums, die findet, das sei alles nur ein einziger Brei und nicht unterscheidbar. Das ist aber eine Meinung von Rechtsaußen. Wenn Sie ihr zustimmen, haben Sie die Definition dieser Leute übernommen. Wer die Unterschiede im Meinungsbild der anderen nicht sehen will, negiert sie einfach. Das ist mir zu billig.

prisma: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, zu dem Sie in Konkurrenz stehen, wird in dieser Hinsicht ebenfalls kritisiert. In der Tat gab es früher klar konservative und klar linke TV-Magazine, über die sich der jeweilige Gegner mächtig aufregte. Wo sind diese Magazine heute?

Blome: Was das öffentlich-rechtliche Fernsehen betrifft, stimmt die Beobachtung schon eher. In diesem Zusammenhang wird gerne an das ZDF-Format "Frontal" mit Hauser und Kienzle erinnert. Das war in der Tat eine geniale Sendung. Da stritt ein überzeugter Konservativer mit einem bekennenden Linken. Das Besondere an der Sendung waren für mich noch nicht mal die kleinen Stilelemente, die – wenn auch wohl gescripted – klasse gemacht waren. Viel wichtiger war, dass Hauser und Kienzle eine Redaktion hinter sich hatten, die Fifty-Fifty mit Journalisten unterschiedlicher politischer Position besetzt war. Das ist für mich Meinungs- und Streitkultur, wie wir sie wieder brauchen.

Vom TV-Traumpaar bis zum Ehe-Aus: Heino Ferchs bewegendes Liebesleben
Heino Ferch erlebte eine emotionale Achterbahnfahrt: Von der Beziehung mit Suzanne von Borsody über die Ehe mit Marie-Jeanette Steinle bis zur Trennung. Ein Rückblick auf seine Liebesgeschichten.
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.

prisma: Also muss man das böse Wort der Rechten von den Systemmedien als Kritik ernst nehmen?

Blome: Es wäre auf jeden Fall nicht gut, wenn die Medien ein monochromes oder einfarbiges Meinungsbild abgeben. Eine ordentliche Streitkultur ist wichtig und dafür wollen wir mit unserem neuen Format stehen.

Diese Sendung dient als Vorbild von "Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"

prisma: Sie haben gesagt, bei Ihnen soll eher wie am Küchentisch diskutiert werden und nicht so sehr wie man es klassisch aus dem Fernsehen kennt. Wo genau liegt der Unterschied?

Clara Pfeffer: Ich glaube, er ist relativ leicht zu verstehen. Im Fernsehen stellt in der Regel ein Journalist Fragen und Politiker – oder allgemein: die Gäste – antworten. Das wollen wir anders machen, uns geht es ums Gespräch auf Augenhöhe. Bei "Blome & Pfeffer" muss man nicht liefern, es ist einfach pointierter Austausch. Nikolaus und ich sehen uns da weniger als Journalisten, sondern als politische Menschen, die an einem Gespräch teilnehmen.

prisma: Und das kriegt man als TV-Profi einfach so hin, wenn man es sich vornimmt?

Clara Pfeffer: Ja, wir wollen uns auf darauf einlassen. Und ein Stück weit die Journalistenrolle ablegen.

Blome: Es klappt, wenn man sich vornimmt, kein Interview zu führen (lacht). Das gibt es in dieser Form in Deutschland allerdings bisher nicht. In Großbritannien gab es bei Sky mal das Format "The Pledge". Die haben es in etwa so gemacht, wie wir uns das vorstellen. Wir werden sehen, ob es uns gelingt, die politische Diskussion im deutschen TV ein Stück weit zu verändern.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Hubert ohne Staller“: Neue Folgen mit Susu Padotzke ab 15. Oktober
ARD-Quotengarant
Susu Padotzke im Interview
Harald Schmidt: So scharf ist seine Kritik an seinem "Traumschiff"-Job
Ein Blick hinter die Kulissen
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Harald Schmidt
25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel
Abschied von Marisa Burger
Die Rosenheim-Cops
Neue Wege im Frankfurter "Tatort": Der Krimi aus Sicht der Opfer
Neues Ermittlerteam
Tatort: Dunkelheit
"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts
Vom Comedy-Liebling zum Killer: Eric Stonestreet in "Dexter"
"Dexter: Wiedererwachen"
Eric Stonestreet
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Désirée Nick beleidigt Michael Naseband – Harald Glööckler wütet
"Promi Big Brother"
Promi Big Brother - Tag 8
„Madame Web“ floppt: Jetzt lästert sogar Dakota Johnson über den Film
Kino-Flop
Madame Web
Albtraum auf hoher See: Keira Knightley im Netflix-Thriller
Luxusyacht-Thriller
"The Woman In Cabin 10" | Netflix
ARTE zeigt Doku über Kate Bush: Karriere, Rückzug, Netflix-Hit
Pop-Genie
Kate Bush
Neue DVDs: "Mission Impossible", "The Life of Chuck" und "Superman"
DVD-Neuerscheinungen
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Kostet ein Heimkind wirklich 9.200 Euro? „Tatort“ wirft Fragen auf
Kinderheime in Not
Tatort: Siebenschläfer
Deutschland vor dem Abgrund? Frank Thelens harte Worte
Kritik am Staatsapparat
Frank Thelen
Abnehm-Hammer! Motsi Mabuse verrät ihre neue Fitness-Formel
Radikaler Gewichtsverlust
Motsi Mabuse
Schlagersängerin Vanessa Mai spricht offen über ihre Krebsvorstufe
Schockierende Diagnose
Vanessa Mai in der "NDR Talkshow"
Mit Prahl und Liefers: Münster-„Tatort“ wird in Kölner Redaktion gedreht
Tatwaffe Karnevalsbonbon
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Abschied nach 23 Jahren: Diese Frau wirbelt den Münster-„Tatort“ auf
Wechsel beim legendären Krimi
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Von Achterbahn bis Klo-Regel: Silbereisens geheimes Oktoberfest-ABC
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Drogen, Mord und Sterneköche: Der neue Fall für Nora Weiss
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer"
Solo für Weiss
Kann Wotan Wilke Möhring Eltons Platz im Quiz-Hit ausfüllen?
"Wer weiß denn sowas?"
Wer weiß denn sowas?
Bei WWM: Günther Jauch gesteht Vorurteil gegen Frau mit Kopftuch
Peinlicher Moment
Günther Jauch
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb kam es nie zur Zusammenarbeit
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Rhein-Entdeckung: Was niemand über seine Anfänge weiß
"Wilder Rhein – Der berühmte Unbekannte (1)"
Wilder Rhein - Der berühmte Unbekannte
Panische Prepper oder kluge Vorsorge?
"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen