Home News TV-News

Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?

Anforderungen an ÖRR

Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?

29.08.2025, 13.24 Uhr
von Anja Kratz
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll sparen – gleichzeitig ist die ARD voll mit Unterhaltungssendungen. Der HR-Intendant hat nun Stellung zu dieser Kluft bezogen.
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?  Fotoquelle: picture alliance / Sipa USA | Just Pictures

Seit 2004 zieht Florian Silbereisen mit seinen großen Musikfesten Millionen Zuschauer in den Bann. Doch angesichts steigender Kosten und einer intensiveren Debatte über den öffentlich-rechtlichen Auftrag stellt sich zunehmend die Frage: Lassen sich solche Unterhaltungsshows noch mit dem Bildungsanspruch der ARD vereinbaren?

HR-Intendant ist selbst kein Schlager-Fan

Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks, ging in einem von der Wochenzeitung "Die Zeit" organisierten Streitgespräch auf diese Frage ein und äußerte sich unmissverständlich: "Das ist auch nicht unbedingt mein Musikgeschmack", gab der Intendant zu, "aber da schalten sehr, sehr viele Menschen ein, und für die ist es ganz wichtig, dass es diese Sendungen gibt." Trotz eines leichten Rückgangs der Einschaltquoten bei Shows wie "Schlagerchampions" (3,9 Millionen Zuschauer) und dem "Schlagerbooom Open Air" (3,1 Millionen Zuschauer) bleibt Silbereisen eine unumstrittene Größe im deutschen Fernsehen.

Doch nicht alle sind überzeugt: In einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit finanziellen Engpässen kämpft, kommen immer wieder Stimmen auf, die den hohen Aufwand für diese Shows infrage stellen. Kritiker sehen sie im Widerspruch zu dem Anspruch, ein breites Bildungsangebot zu liefern. Doch Hager hält standhaft dagegen: "Fiktionale Programme wie der 'Tatort' oder die 'Lindenstraße' (wurde 2020 eingestellt, Anm. d. Red.) hatten ebenfalls riesige Reichweiten und haben vielleicht mehr in der Gesellschaft bewegen können, etwa für die Integration, als manche Doku-Reihe." Die Unterhaltungsserien seien für ihn demzufolge „demokratiestiftend“.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
>>„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
>>„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
>>"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte

Florian Silbereisens Schwester hat ein aufregendes Hobby
Florian Silbereisen ist als Schlagermusiker und Moderator bekannt, doch seine Geschwister schlagen andere Wege ein. Schwester Sarina ist tagsüber Grundschullehrerin, doch danach geht sie einem aufregenden Hobby nach. Ein Einblick in das Leben der Silbereisen-Familie.
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.



ARD will sich an "Bedürfnissen der Gesellschaft" orientieren

Der HR-Intendant, der seit Januar 2025 das Amt des ARD-Vorsitzes innehat, betonte auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr denn je an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert bleiben müsse – und das schließe auch die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund und bestimmte politische Lager ein. "Dass es Gruppen gibt, deren Lebenswirklichkeiten wir nicht abbilden, beunruhigt uns", gab er zu.

Ob sich die ARD in Zukunft noch Event-Abende mit dem Schlagerstar angesichts der finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen leisten kann, bleibt fraglich. Aber eines ist sicher: Die Frage nach dem richtigen Mix aus Unterhaltung und Bildungsauftrag wird die ARD noch lange beschäftigen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Lindenstraße" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"
Schon wieder ein Abschied
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verona Pooth ist ausgewandert: Luxus-Alltag, Fernbeziehung und Co.
Die Gründe für den Umzug
Franjo und Verona Pooth
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Blaue Flecken gehören zur Jobbeschreibung"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?
Dreharbeiten betroffen
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski
Shania Twain: Die "Queen of Country-Pop" wird 60
Musik-Legende
Shania Twain
Alena Buyx warnt: "Beziehungs-KIs werden uns noch sehr viele Probleme bereiten"
KI-Zeitalter
Medizinethikerin Alena Buyx im Interview
Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!
ZDF-Serie
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.