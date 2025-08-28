Home News TV-News

Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!

ZDF-Serie

Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!

28.08.2025, 09.26 Uhr
von Friederike Hilz
Fotos von den Dreharbeiten zeigen: Eine beliebte Schauspielerin, die mehrere Jahre zum GZSZ-Cast gehörte, steigt bei den „Bergrettern“ ein.
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Der GZSZ-Cast aus dem Jahr 2006  Fotoquelle: picture alliance / Sascha Radke
Jessica Ginkel
Jessica Ginkel, hier bei der Berlinale 2024, wird wohl ab Herbst in "Die Bergretter" zu sehen sein.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Für die Schauspielerin Jessica Ginkel geht es in den Hubschrauber: Auf Fotos von den "Bergretter"-Dreharbeiten, die auch von Darstellern der Serie selbst geteilt wurden, ist die 44-Jährige zu sehen. Von 2006 bis 2009 spielte sie in der RTL-Serie GZSZ die Rolle der Caroline Neustädter.  Auf den neuen Bildern posiert Ginkel mit dem "Bergretter"-Hauptdarsteller Sebastian Ströbel. Auf anderen Fotos ist sie zwischen den Hubschrauber-Piloten Robert Lohr und Michael Pasche zu sehen.

Episodenrolle beim "Bergretter"

Offenbar spielt sie eine Episodenrolle namens Claudia Eder – mehr ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden.

"Die Bergretter": Spannende Neuigkeiten zur neuen Staffel mit Sebastian Ströbel
Die Dreharbeiten zur 17. Staffel "Die Bergretter" laufen auf Hochtouren. Markus Kofler und Luise Bähr haben spannende Details zu den neuen Folgen verraten. Das Liebesleben hoch oben in den Bergen bleibt turbulent.
Liebeschaos und neue Kollegen
Das "Bergretter"-Team Markus Kofler (Sebastian Ströbel, zweiter von links), Katharina Strasser (Luise Bähr), Tobi Herbrechter (Markus Brandl, rechts) und Michi Dörfler (Robert Lohr, links).

Derzeit beliebt:
>>"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung
>>„Doc“: Dramatische Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
>>Familienpolitik in der Kritik: Eva Schulz deckt im TV Missstände auf
>>Kann Eric Mayer die KI überlisten? Reportage über Künstliche Intelligenz

Die Schauspielerin stand von 2006 bis 2009 für die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und war danach in weiteren Produktionen des Privatsenders zu sehen. Auch für das ZDF schlüpfte sie bereits in verschiedene Rollen, unter anderem in "Inga Lindström – Familienfest in Sommerby". Zuletzt spielte sie seit 2024 in der Krimi-Reihe "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" mit, die ebenfalls von RTL produziert wurde.



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!
Skurrile Anekdote
Claudia Jung
Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich
Farbenpracht
Leuchtende Natur - Fluoreszenz als Verführungsstrategie
"Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre": Kritik zur Krimifolge mit Hinnerk Schönemann
Albtraum oder Realität?
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne
Reality-Star spricht Klartext
Marco Cerullo in Köln
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand
Patricia Blanco offen: Gebrochener Vater-Tochter-Bund mit Roberto
Ewiger Familienstreit
Patricia Blanco
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!
Krasser Erfolg
KPop Demon Hunters
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
Sophie Turner packt aus
Sophie Turner
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
Fans sind entzückt
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.