Krasser Erfolg

"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!

27.08.2025, 12.24 Uhr
Ein Animationsfilm erobert die Netflix-Charts und verdrängt große Hollywood-Stars vom Spitzenplatz.
KPop Demon Hunters
Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten: "KPop Demon Hunters" toppt weltweit die Charts des Streamingdienstes.  Fotoquelle: 2025 Netflix

Ein Animationsfilm toppt die Allzeit-Charts von Netflix: "KPop Demon Hunters" ist der meistgesehene Film auf der Streamingplattform.

Netflix hat einen neuen erfolgreichsten Film: Am Dienstag bestätigte der Streamingdienst, dass der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" an die Spitze der meistgesehenen englischsprachigen Produktionen gerückt ist. Mit über 236 Millionen Abrufen überholte er die Action-Komödie "Red Notice" aus dem Jahr 2021 mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds. Diese liegt nun mit 230,9 Millionen Aufrufen auf Platz zwei.

Die weiteren Plätze in den Top 5 gehen an den Thriller "Carry-On" (2024) mit Taron Egerton und Jason Bateman, Leonardo DiCaprios Satire "Don't Look Up" (2021) und "The Adam Project" (2022) mit Ryan Reynolds. Das meldete die Netflix-Plattform "Tudum".

"Golden" ist der offizielle Sommerhit 2025

Auch musikalisch sorgt der Animationshit für Aufsehen. Laut einer Pressemitteilung ist der Soundtrack der erste in der Geschichte der US-Charts, der gleich vier Songs gleichzeitig in den Billboard Hot 100 platzieren konnte. Auch in Deutschland ist "KPop Demon Hunters" erfolgreich: Letzte Woche wurde "Golden" zum offiziellen Sommerhit des Jahres 2025 gekürt. Laut "GfK" wurde der Song bereits 30 Millionen Mal in Deutschland gestreamt und führt seit zwei Wochen die Offiziellen Deutschen Single-Charts an.

Der Ohrwurm stammt von der fiktiven Girlgroup HUNTR/X. Hinter den Stimmen stehen die Künstlerinnen EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami. Der gesamte Soundtrack, erschienen bei Republic Records/Universal Music, zählt hierzulande inzwischen mehr als 100 Millionen Streams. Damit gilt er als erfolgreichster Filmsoundtrack aller Zeiten – sowohl innerhalb einer Woche als auch an einem einzigen Tag. Neben "Golden" befinden aktuell sechs weitere Songs aus dem Film in den Charts, darunter "Your Idol" und "How It's Done".


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
