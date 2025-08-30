Home News Star-News

Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!

Food-Detektiv

Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!

30.08.2025, 08.41 Uhr
von Annika Schmidt
Sebastian Lege ist als Food-Experte bekannt und deckt im TV auf, was in Lebensmitteln steckt. Aber wer ist der Mann hinter den Kulissen wirklich?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich  Fotoquelle: ZDF

Sebastian Lege ist im TV als charmanter Food-Experte bekannt. Der gebürtige Bremer rekonstruiert mit viel Know-how Produkte der Lebensmittelindustrie und deckt auf, was wirklich in unserem Essen steckt. Doch wer steckt hinter dem beliebten TV-Koch? Woher kommt sein Fachwissen – und wie sieht sein Privatleben aus?

Der Start als einfacher Koch

Geboren wurde Sebastian Lege am 27. Oktober 1979 in Bremen. Seine Karriere begann mit einer Ausbildung zum Koch, die er 1994 mit 15 Jahren antrat. Nach dem Abschluss arbeitete er in verschiedenen Hotels und Restaurants. 2002 zog es Sebastian Lege dann nach Düsseldorf. Dort arbeitete er jahrelang für das Hotel Courtyard by Marriott im Medienhafen, bevor er 2009 zum Küchendirektor in einem 5-Sterne-Hotel der Nikko-Gruppe wurde.

2011 gab es berufliche Veränderungen bei Sebastian Lege. Ab da verdiente er sein Geld unter anderem als freiberuflicher Händler für Speisefisch und Fleisch mit Ausrichtung auf die Sternegastronomie. Parallel dazu begann er als Produktentwicklung für die Lebensmittelindustrie tätig zu werden. 

Derzeit beliebt:
>>Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
>>„Besseresser“-Star Sebastian Lege: Das wusstest du noch nicht über ihn
>>"Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht": Kritik zur ARTE-Reportage mit Sebastian Lege

So kam Sebastian Lege ins TV

Seit 2012 taucht Sebastian Lege immer wieder in verschiedene TV-Formaten auf. "Seit 2012 gebe ich auch gerne im TV meinen Senf dazu und stelle unter Beweis, dass in Lebensmitteln nicht immer drinsteckt, was draufsteht", erklärt der Food-Experte auf seiner Homepage. Und das mit Erfolg! Das Interesse an Leges Food-Detektivarbeit ist groß. Das Format "ZDF besseresser", in dem Sebastian Lege die Produkte der Lebensmittelindustrie auseinandernimmt, kommt bei den Zuschauern sehr gut an. 



Im sozialen Bereich ist Sebastian Lege ebenfalls aktiv. Als Botschafter unterstützt er zum Beispiel die Stiftung „It’s for Kids“. Zudem veröffentlichte das Multitalent bereits mehrere Bücher.

So tickt Lege privat

Der TV-Liebling hält sein Privatleben weitgehend bedeckt. Bekannt ist, dass Sebastian Lege eine langjährige Freundin hat, mit der er in Merseburg wohnt. Der Koch ist zudem ein großer Hundefreund, zu seiner Familie gehört die englische Bulldogge Kalle. Zu seiner Mutter pflegt Sebastian Lege ein inniges Verhältnis, sein Vater starb bereits 2012. Die Wurzeln für seine Liebe zu gutem Essen sollen von seinem Vater kommen. "Meine Mutter ist für meinen Sozialerfolg zuständig", klärt Sebastian Lege auf.

Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Das Comedy-Duo will mit seinem Rap eigentlich nur in der „Heute-Show“ vor den Gefahren von E-Zigaretten warnen. Doch der Song landet überraschend im ZDF-„Fernsehgarten“.
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
"besseresser: Freche Frankreich-Fakes": Zusatzstoffe und E-Nummern in Hülle und Fülle
Lebensmittel-Check mit Sebastian Lege
"besseresser: Italienische Imitate": Das Märchen von authentisch italienischen Lebensmitteln
Lebensmittel-Tricks
Devid Striesow im Interview: "Mit 15 bin ich mit meiner Folk-Punk-Band in einer entweihten Kirche aufgetreten"
"BACH – Ein Weihnachtswunder"
Sebastian Lege deckt Weihnachtsleckereien-Tricks auf!
Lebensmittelanalyse
"Lege kommt auf den Geschmack": Die Suche nach dem perfekten Burger
Burger-Experiment
Lege deckt auf: Diese Haribo- und Müller-Tricks musst du kennen!
Lebensmittelgeheimnisse
Sebastian Lege deckt Produktionsbedingungen weltweit auf
Lebensmitteltricks
Sebastian Lege lüftet die süßesten Geheimnisse
Lebensmitteltricks
Schockierende Wahrheit: Fertiggerichte in der Gastronomie!
Gastronomie-Tricks
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze": Lohnt sich der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki?
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.