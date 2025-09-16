Home News TV-News

"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?

„Der Dämon kam raus“

"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?

16.09.2025, 14.34 Uhr
von Gianluca Reucher
Es ist der schnellste freiwillige Auszug in der Geschichte des Sommerhauses der Stars: Ein Paar verlässt die Show nach nur drei Tagen. Doch was steckt hinter dem schnellen Exit?
Das Sommerhaus der Stars
Zum Jubiläum viel Drama? "Das Sommerhaus der Stars" feiert in diesem Spätsommer Zehnjähriges.  Fotoquelle: RTL
Sommerhaus
Hanka Rackwitz steigt nach drei Tagen beim "Sommerhaus der Stars" aus.  Fotoquelle: RTL

Es ist der schnellste freiwillige Ausstieg der Show-Geschichte: Bereits in Folge zwei hat eine Kandidatin vom "Sommerhaus der Stars" genug und verlässt mit ihrem Partner das RTL-Format nach gerade einmal drei Tagen. Die zweite Folge, in welcher der Auszug gezeigt wird, ist seit Dienstag bei RTL+ verfügbar und wird am Mittwoch, 20.30 Uhr, bei RTL ausgestrahlt.

Achtung! Es folgen Spoiler zur zweiten Folge vom "Sommerhaus der Stars".

"Sommerhaus der Stars": Blitz-Ausstieg in Folge zwei

Wortlos verlassen Hanka Rackwitz und Pierre Paminski in der zweiten Folge vom "Sommerhaus der Stars" das Promi-Grundstück. Gegenüber der BILD nennt die ehemalige Dschungelcamperin die Gründe für ihren freiwilligen Abgang aus der RTL-Show nach nur drei Tagen.

Derzeit beliebt:
>>RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
>>Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
>>Ulrike C. Tscharre im Interview: Kritik an Männerdominanz im Film
>>Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!

Vorausgegangen waren mehrfache heftige Streits zwischen Hanka Rackwitz und TV-Mitbewohner Tommy Pedroni, der sie als "crazy" bezeichnete. Rackwitz startete daraufhin einen Versöhnungsversuch und berührte Pedroni an den Beinen. Das gefiel diesem allerdings gar nicht: Er forderte seine "Sommerhaus"-Rivalin auf, mehr Abstand zu halten. Anlass genug für Jennifer Degenhart, Rackwitz bei der späteren Nominierung vorzuwerfen, "hier andere zu betatschen".

Hanka Rackwitz: "Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt"

Mit Blick auf ihre Krankheitsgeschichte für Rackwitz ein No-Go: "Soll ich dastehen als jemand, der Menschen betatscht? Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt, ich konnte niemanden berühren", rechtfertigte sich die 56-Jährige und packte sich kurz darauf ihren Partner. Beide schnappten sich ihre Koffer und verließen die RTL-Show.

"Trash-TV ist nicht der richtige Ort für so ein Thema wie Zwangsstörungen. Das musste ich auf die harte Tour erfahren", erklärt Hanka Rackwitz im Nachhinein gegenüber der "Bild". "Ich bin normalerweise entspannt", so der RTL-Star, der sich im "Sommerhaus" jedoch ständig provoziert gefühlt habe: "Wenn ich wütend bin, kommt der Dämon raus."

Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Heute Abend ist es wieder soweit: „Das Sommerhaus der Stars“ startet um 20:30 Uhr auf RTL. Doch woher kennt man die angeblichen Prominenten der diesjährigen Jubiläumsstaffel? Hier findet ihr einen Überblick.
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.

30 Jahre Zwangsstörung: "Du lebst nicht, du überlebst nur"

Zu ihrem Ausraster sagt sie: "Wenn du 30 Jahre Zwang hast, ist dir alles egal. Du lebst nicht, du überlebst nur, egal, was die anderen darüber denken." Ihr sei klar, dass das von Außen schwer zu verstehen sei, gibt sie an, dass sie sich heute selbst frage: "Wie kann man so blöde sein? Aber ich lerne jedes Mal dazu."

Daher bereue Rackwitz ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" trotz ihres Blitz-Ausstieges auch nicht: "Im Gegenteil. Ich lerne daraus. Dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, sehe ich als Leistung. Ein Mensch wie ich, der so lange niemandem keine Nähe zulassen konnte, lebt mit so vielen Fremden auf engstem Raum. Das ist doch eine Leistung."

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show
Mysteriöser Start
Stefan Raab
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.
Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Rechtsstreit
DAZN
Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung
Rückkehr
Kopf der Band
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum
Schauspielklischees
Moritz Bleibtreu
Kreativ-Duell um 10.000 Euro
"Guidos Deko Queen – Die Challenge"
Guido Maria Kretschmer
Von Dauerwelle bis Arschgeweih: Die Rückkehr der Jugendsünden
"Das war dann mal weg"
Das war dann mal weg
Das geheime Leben der Oktopusse: Hannes Jaenicke deckt auf!
"Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus"
Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Veronica Ferres überrascht mit Kuss-Geständnis über Hollywood-Star
Podcast mit Barbara Schöneberger
Veronica Ferres
Keine traumhafte "Traumschiff"-Erfahrung: Nina Chuba packt über den Dreh aus
ZDF-Dauerbrenner
NIna Chuba
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Drei Ehen: Das turbulente Liebesleben von Roland Kaiser
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Fabian Hinrichs im neuen "Tatort": So spannend geht es nach der Sommerpause weiter
Neuer Fall
Tatort: Ich sehe dich
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
Krasse Besetzung
Cillian Murphy