"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?

Es ist der schnellste freiwillige Ausstieg der Show-Geschichte: Bereits in Folge zwei hat eine Kandidatin vom "Sommerhaus der Stars" genug und verlässt mit ihrem Partner das RTL-Format nach gerade einmal drei Tagen. Die zweite Folge, in welcher der Auszug gezeigt wird, ist seit Dienstag bei RTL+ verfügbar und wird am Mittwoch, 20.30 Uhr, bei RTL ausgestrahlt.

Achtung! Es folgen Spoiler zur zweiten Folge vom "Sommerhaus der Stars".

"Sommerhaus der Stars": Blitz-Ausstieg in Folge zwei Wortlos verlassen Hanka Rackwitz und Pierre Paminski in der zweiten Folge vom "Sommerhaus der Stars" das Promi-Grundstück. Gegenüber der BILD nennt die ehemalige Dschungelcamperin die Gründe für ihren freiwilligen Abgang aus der RTL-Show nach nur drei Tagen.

Vorausgegangen waren mehrfache heftige Streits zwischen Hanka Rackwitz und TV-Mitbewohner Tommy Pedroni, der sie als "crazy" bezeichnete. Rackwitz startete daraufhin einen Versöhnungsversuch und berührte Pedroni an den Beinen. Das gefiel diesem allerdings gar nicht: Er forderte seine "Sommerhaus"-Rivalin auf, mehr Abstand zu halten. Anlass genug für Jennifer Degenhart, Rackwitz bei der späteren Nominierung vorzuwerfen, "hier andere zu betatschen".

Hanka Rackwitz: "Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt" Mit Blick auf ihre Krankheitsgeschichte für Rackwitz ein No-Go: "Soll ich dastehen als jemand, der Menschen betatscht? Ich habe 30 Jahre eine Zwangsstörung gehabt, ich konnte niemanden berühren", rechtfertigte sich die 56-Jährige und packte sich kurz darauf ihren Partner. Beide schnappten sich ihre Koffer und verließen die RTL-Show.

"Trash-TV ist nicht der richtige Ort für so ein Thema wie Zwangsstörungen. Das musste ich auf die harte Tour erfahren", erklärt Hanka Rackwitz im Nachhinein gegenüber der "Bild". "Ich bin normalerweise entspannt", so der RTL-Star, der sich im "Sommerhaus" jedoch ständig provoziert gefühlt habe: "Wenn ich wütend bin, kommt der Dämon raus."

30 Jahre Zwangsstörung: "Du lebst nicht, du überlebst nur" Zu ihrem Ausraster sagt sie: "Wenn du 30 Jahre Zwang hast, ist dir alles egal. Du lebst nicht, du überlebst nur, egal, was die anderen darüber denken." Ihr sei klar, dass das von Außen schwer zu verstehen sei, gibt sie an, dass sie sich heute selbst frage: "Wie kann man so blöde sein? Aber ich lerne jedes Mal dazu."

Daher bereue Rackwitz ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" trotz ihres Blitz-Ausstieges auch nicht: "Im Gegenteil. Ich lerne daraus. Dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, sehe ich als Leistung. Ein Mensch wie ich, der so lange niemandem keine Nähe zulassen konnte, lebt mit so vielen Fremden auf engstem Raum. Das ist doch eine Leistung."

