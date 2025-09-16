Home News Star-News

Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!

Jubiläumsstaffel

16.09.2025, 12.43 Uhr
von Charlotte Leutloff
Heute Abend ist es wieder soweit: „Das Sommerhaus der Stars“ startet um 20:30 Uhr auf RTL. Doch woher kennt man die angeblichen Prominenten der diesjährigen Jubiläumsstaffel? Hier findet ihr einen Überblick.
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Tina und Jochen Horst ziehen ins "Sommerhaus der Stars" ein.  Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius
Paulina und Tommy posieren auf eine Bank für "Das Sommerhaus der Stars".
Paulina und Tommy sind bereit für "Das Sommerhaus der Stars".  Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius
Michael und Edda posieren auf einer Bank für "Das Sommerhaus der Stars".
Mit Edda und Michael ist im "Sommerhaus der Stars" das Drama schon vorprogrammiert.  Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius

Für die Jubiläumsstaffel der Erfolgsserie auf RTL hat die Produktion den ein oder anderen Prominenten rausgekramt. Dieses Mal sind nicht nur aufsteigende Reality-Sternchen am Start, sondern auch wahre Fernseh-Legenden. Heute Abend am Dienstag, den 16. September, geht’s um 20:30 Uhr auf RTL los. Die erste Folge ist bereits auf RTL+ zu sehen.

Diese TV-Urgesteine kennt wohl jeder

Jochen Horst (63) ist mit Partnerin Tina (52) dabei. Ihn kennt man natürlich aus der Rolle des „Balko“ aus der gleichnamigen Krimiserie, die in den späten 90ern und frühen 2000ern große Erfolge feierte.

Außerdem vor allem beim „älteren“ Publikum bekannt wird Hanka Rackwitz (56) sein. Sie tritt mit Partner Pierre (54) an. Hanka wurde im Jahr 2000 durch ihre Teilnahme bei „Big Brother“ bekannt. Von 2009 bis 2016 war sie als Maklerin eine der erfolgreichsten Darstellern bei der Pseudo-Doku „mieten, kaufen, wohnen“ auf VOX. 2017 nahm sie außerdem beim Dschungelcamp teil. Thema im „Sommerhaus“ könnten auf jeden fall ihre Angst- und Zwangsstörungen sein. Bereits die erste Folge zeigt, dass sie ihr Leben trotz Therapien weiter beeinflussen.

Kein TV-Urgestein, aber definitiv ein bekanntes Gesicht ist „Hot-Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez (46). Er tritt gemeinsam mit Partnerin und Sängerin Stefanie Schanzleh (37) an. Vor allem Silva nahm in den letzten Jahren an zahlreichen Reality-Formaten teil, unter anderem an „Kampf der Realitystars“ und 2023 an „Prominent getrennt“. Dort fand er mit seiner Stefanie wieder zusammen. Die beiden treten mit ihrer lauten und auffälligen Art auf, ein Ohrwurm von „Veo Veo“ ist nach der ersten Folge schon vorprogrammiert.



Reality-Profis als Favoriten?

Bekannte von Silva Gonzalez könnten diese Paare sein, die sich als Profis des Reality-Fernsehens betiteln lassen. Zu den Favoriten könnten definitiv Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) gehören. Einzeln waren sie in zahlreichen Formaten zu sehen, bei „Germany Shore“ lernten sie sich kennen. 2025 waren sie gemeinsam bei „Couple Challenge“ und konnten sich den Sieg sichern. Dadurch sind sie bei vielen anderen Konkurrenten schon auf der Favoriten-Liste, zumindest was den Erfolg bei den Spielen angeht.

Ehemalige Freundin, gerade noch Feindin von Paulina ist Jennifer Degenhart (27). Sie ist mit Marvin Kleinen (30), dem kleinen Bruder von Calvin Kleinen (33), seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der aktuellen Staffel „Ex on the Beach“ wieder zusammen. Das Paar machte schon häufig Schlagzeilen wegen Trennungen und Streits, ob sie sich für das Preisgeld zusammenreißen können?

Sich selbst nennt sie „Reality-Queen“, die Rede ist natürlich von Tara Tabitha (32), die mit Freund Dennis Lodi (30) dabei ist. Die beiden lernten sich bereits bei „The 50“ kennen und trafen sich erneut bei „Kampf der Realitystars“.

Unvergessene Reality-Legende Sarah Joelle Jahnel (36) wird mit Freund Ersin (37) ins „Sommerhaus“ nachrücken. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei „DSDS“ in den Jahren 2009 und 2013. Das Programm ging selbstverständlich mit der Teilnahme bei „Promi Big Brother“ 2013 und dem Dschungelcamp 2017 weiter.

Eins haben die Paare alle gemeinsam, sie sind Reality-erfahren, jung und vermeintlich sportlich. Als Verbündete hätten sie den etwas älteren Teilnehmern einen guten Vorteil gegenüber. Ob sie ihr Wissen an den richtigen Stellen anwenden können, bleibt spannend.

Und diese Paare kennt man woher?

Neu im Business dabei ist Edda (24), die mit ihrem Freund Micha (27) anreist. Sie ist Fitness- und Food-Influencerin und war 2023 bei „Are you the one“ dabei. Ihren Freund Michael lernte sie bei „Ex on the Beach“ 2024 kennen, doch dort traf sie ebenfalls auf ihren „Ex“ Ryan. Was ein Zufall, dass er auch ins „Sommerhaus“ einzieht.

Ryan Wöhrl (23) war 2023 ebenfalls Teilnehmer bei „Are you the one“, wo er Edda näherkam. Gemeinsam waren sie bei „Ex on the beach“. Nach den Shows wagte er den Schritt ins Modelleben und war 2025 bei „Germany’s next Topmodel“ dabei. Jetzt kämpft er mit Freundin Lina (25) um das Preisgeld von 50.000€.

Ebenfalls als Nachrücker-Paar ist das „Köln 50667“-Traumpaar geplant. Die Rede ist von Pascal Zadow (28) und Luise-Isabell Matejczyk (36). Die beiden lernten sich bei der Soap kennen und lieben. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben eine Tochter.

Welches Paar sich den Titel „Promi-Paar des Jahres“ und das Preisgeld unter den Nagel reißen kann, bleibt spannend. Mit der Auswahl an Prominenten ist Drama und Streit auf jeden Fall vorprogrammiert. Start im Free-TV ist am Dienstag, den 16. September um 20:30 Uhr auf RTL. Jede Folge gibt es bereits eine Woche früher auf RTL+ zum streamen.

