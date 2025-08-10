Home News TV-News

"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt": Der ZDF-Film über seine Gemälde

"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"

Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!

10.08.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Gustav Klimt, ein Künstler voller Widersprüche, wird in der ZDF-Reihe "Terra X: Giganten der Kunst" beleuchtet. Erleben Sie die Geheimnisse hinter seinen berühmten Werken wie "Der Kuss" und erfahren Sie mehr über sein freizügiges Leben.
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Gold ist ein wichtiges Element in den Werken von Gustav Klimt.   Fotoquelle: ZDF/Bilderfest
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Unter seinem Malerkittel soll Gustav Klimt (Sami Loris) oft nichts getragen haben.  Fotoquelle: ZDF/Bilderfest
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Gustav Klimt (Sami Loris) galt als "Maler der Frauen", als Feminist und Schürzenjäger zugleich.   Fotoquelle: ZDF/Bilderfest

Gold ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Gustav Klimts Gemälden. Sein wohl bekanntestes Werk "Der Kuss" ist weltweit so populär wie "Der Schrei" von Edvard Munch oder Leonardo da Vincis "Mona Lisa". Etliche Pärchen posieren heutzutage vor dem Gemälde, das im Museum Belvedere in Klimts Heimatstadt Wien ausgestellt ist. Doch welche Geschichte sich dahinter verbirgt, ist vielen unbekannt. Der zweite Film der zweiten Staffel "Terra X: Giganten der Kunst" möchte diese Wissenslücke schließen.

ZDF
Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt
Dokumentation • 10.08.2025 • 19:30 Uhr

Unter Regie von Christian Stiefenhofer tauchen Kunst-Expertinnen und -Experten tief in die Biografie von Gustav Klimt ein. Der 1862 geborene und 1918 verstorbene Wiener gilt bis heute als Mann der Widersprüche, der bisweilen nur mit einem Malerkittel bekleidet im Atelier stand und mit seinem freizügigen Leben, zahlreichen Verhältnissen und sechs unehelichen Kindern für Skandale sorgte.

Klimt war fasziniert von modernen Frauen

"Klimt gilt als Maler der Frauen", beschreibt die Klimt-Expertin Mona Horncastle im Interview: "Was seinen Geschlechtsgenossen das Fürchten gelehrt hat, war für Klimt eine Grundbedingung: Er war fasziniert von unabhängigen, unkonventionellen, modernen Frauen, die er in seinen Porträts als starke Persönlichkeiten inszeniert, die uns bis heute in ihren Bann ziehen."

Bereits eine knappe Woche vor der ZDF-Ausstrahlung, in der Nacht zum Dienstag, 5. August, um 2.10 Uhr, zeigt ARTE "Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt". Bereits ab Sonntag, 3. August, ist der Film online in der ARTE-Mediathek abrufbar. Das ZDF stellt den Film am Sendetag in der ZDFmediathek bereit. Am Sonntag, 17. August, zeigt das ZDF den dritten und vorerst letzten Film von "Terra X: Giganten der Kunst". Um 19.30 Uhr geht es dann um die mexikanische Malerin Frida Kahlo.

Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt – So. 10.08. – ZDF: 19.30 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
