Patrice Aminati kämpft gegen den Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"

Mit Sport und gesunder Ernährung tut Patrice aktuell alles, um den Krebs in Schach zu halten. Sie erklärt: "Im Moment schöpfen wir wieder Kraft und neue Hoffnung." Trotz ihrer schlimmen Diagnose glaube sie weiterhin an ein Wunder. So sagte auch "taff"-Moderator Daniel Aminati, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist und eine gemeinsame Tochter hat, einst in einem Interview: "Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids."