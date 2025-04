"Blond, gut aussehend, curvy": Mike Krüger schwärmt von Barbara Schöneberger

In der neuen Podcast-Folge von "Frühstück bei Barbara" überrascht Mike Krüger die Moderatorin Barbara Schöneberger mit einem charmanten Kompliment. Trotz 50 Jahren Ehe mit seiner Frau Birgit scherzt der Komiker, dass Schöneberger genau sein Typ sei. Diese zeigt sich amüsiert und erfreut über das Kompliment.

Seit stolzen 50 Jahren ist Mike Krüger mit seiner Birgit verheiratet und macht kein Geheimnis daraus, nach wie vor wahnsinnig glücklich in seiner Beziehung zu sein. Dennoch möchte Barbara Schöneberger in der neusten Folge ihres Podcasts "Frühstück bei Barbara" von ihrem Gast wissen, ob es auch mal eine andere Frau gab, bei der sich der 73-Jährige gedacht habe: "Boah, die finde ich toll."

"Sitzt mir gerade gegenüber", entgegnet dieser prompt und überrascht die Moderatorin mit seiner Schmeichelei offenbar: "Ach, jetzt hör' doch auf!" Doch Mike Krüger scherze nicht und gesteht, dass Barbara Schöneberger genau sein Typ sei. "Blond, gut aussehend, curvy", beschreibt er seine optische Vorliebe weiter und erzählt, dass auch seine Frau es schon immer genau wüsste, wenn der Entertainer beispielsweise in einem Film jemanden attraktiv finden würde. "Das würde sie natürlich schon an meinem Gesichtsausdruck sehen", so Mike Krüger, der ausführt: "Die sehen dir dann verhältnismäßig ähnlich oft."