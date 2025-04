"The Floor": Das sind die neuen Regeln in der 2. Staffel mit Matthias Opdenhövel

"The Floor" meldet sich zurück auf dem großen LED-Spielbrett. Mit neuen Regeln und einem frischen Studio-Look moderiert Matthias Opdenhövel die zweite Staffel der Quizshow, die Spannung und Strategie vereint.

Rückkehr aufs gigantische LED-Spielbrett: Die Quizshow "The Floor", bei der sich 100 Teilnehmer auf einem groß angelegten, interaktiven Studio-Fußboden verteilen und um den Siegpreis von 100.000 Euro wetteifern, kehrt zurück. Die Moderation übernimmt einmal mehr Matthias Opdenhövel, der schon bei der Premiere im vergangenen Jahr zunächst immer wieder Regeln erklären musste und gegen ein Gefühl von Langatmigkeit anarbeitete. Den Kandidatinnen und Kandidaten, die gerade nicht im Zentrum des Geschehens stehen, merkt man gelegentlich so etwas wie Teilnahmslosigkeit an.

Eigentlich geht es in der Show mit dem LED-Fußboden um Strategie, Schlagfertigkeit und Allgemeinwissen. Dann ist aber auch oft vor allem eine Wettkampf-Tugend gefragt: Geduld. Und vermutlich auch bequemes Schuhwerk. Wer nicht gerade antworten muss, steht meist in der Gegend herum. Brav aufgereiht in ihren jeweiligen Feldern warten die Spielerinnen und Spieler erst einmal darauf, von Moderator Opdenhövel aufgerufen zu werden.

"The Floor": Wie ist Resonanz diesmal? Für die nun zweite Staffel hat der Sender ein wenig an den Regeln gedreht. Ab sofort gibt es eine neue Zusatzvereinbarung: Wer drei Quiz-Duelle in Folge bestreitet und gewinnt, kann sich einmalig fünf Zusatzsekunden sichern. Dies können bei einem der dann folgenden Duelle zum Einsatz kommen – ein neuer Vorteil. Am Ende jeder Ausgabe treten die zwei Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem Zusatz-Zweikampf ein: Dann geht es um den Tagesgewinn von 5.000 Euro.

"Durch die Veränderungen wird die Show extrem spannend, weil die Kandidatinnen und Kandidaten noch mehr zum Zocken animiert werden", sagt Matthias Opdenhövel: "Dementsprechend kochen die Emotionen manchmal hoch. Und der neue Studio-Look sieht super aus. Jetzt ist es keine Neon-Turnhalle mehr, sondern eine gefühlte Samstagabendshow (lacht) – halt am Donnerstag."

So richtig mit Quotenruhm bekleckert hatte sich "The Floor" im Vorjahr nicht: Mehr als ein eher unspektakulärer Marktanteil von 7,7 Prozent bei den sogenannten "Werberelevanten", dem etwas jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren, war Ende Februar 2024 bei der Show-Premiere nicht drin.

