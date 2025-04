"The Last of Us" Staffel 2: Kritik zu den neuen Folgen der HBO-Serie

Die Handlung von "The Last of Us", Staffel 2, setzt fünf Jahre nach den Ereignissen der grandiosen ersten Staffel ein. Joel (Pedro Pascal) lebt in der Videospiel-Verfilmung ein ruhiges Leben in der sicheren Stadt Jackson. Von seiner mittlerweile 19-jährigen Ziehtochter Ellie hat er sich allerdings entfremdet. Fotoquelle: © Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc

Ellie (Bella Ramsey, links) und ihre Freundin Dina (Isabela Merced) machen sich auf den Rücken ihrer Pferde auf den Weg. Auch Staffel 2 ist zum Teil ein Roadtrip, wenn auch weniger als Staffel 1. Die Landschaften sind fast durchweg winterlich, die Gefühle kreisen um Rache und die Ambivalenz von Gewalt. Doch auch für Liebe ist Platz.

Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter: Eine Gruppe um Anfühererin Abby (Kaitlyn Dever, zweite von rechts) sinnt auf Rache. Sie wollen Joel für das Massaker im Firefly-Krankenhaus von Salt Lake City bestrafen.

Joels Bruder Tommy (Gabriel Luma) ist eine wichtige Stimme in der Stadtverwaltung von Jackson, Wyoming.

In Jackson, Wyoming wird die Ankunft eines neuen Jahres gefeiert. Während der Silvester-Party unterhält sich Ellie (Bella Ramsey) mit Jesse (Young Mazino), der alles für die Gemeinschaft der sicheren Stadt zu geben bereit ist.

Tommy (Gabriel Luma) genießt mit seiner Frau Maria (Rutina Wesley) und dem gemeinsamen Sohn die Ruhe und Sicherheit von Jackson. Beides muss jedoch verteidigt werden ...