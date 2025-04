"Das zweite Attentat": Deshalb spricht Noah Saavedra über soziale Gerechtigkeit

Der junge Fotograf Alexander Jaromin (Noah Saavedra), der unter einem Decknamen im Zeugenschutz in Athen lebt, will herausfinden, was ihm als Kind passierte. In der sechsteiligen Politthriller-Serie "Das zweite Attentat" ist er auf der Suche nach dem Mörder seines Vaters und seiner Schwester. Fotoquelle: WDR/EIKON Media GmbH/Thomas Kost