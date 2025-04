"Monopoly" als Reality-Show: Netflix plant Brettspiel-Adaption

So manche Freundschaft ist vermutlich bereits an "Monopoly" zerbrochen. Für Zündstoff dürfte das Konzept des Brettspiel-Evergreens nun bald auch vor laufenden Kameras sorgen: Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtete, hat Netflix die Rechte an einer Reality-Adaption des Spiele-Klassikers erworben.