Mambo-Star Lou Bega wird 50: Was macht er heute?

Lou Bega, bekannt für seinen Welthit "Mambo No. 5", feiert seinen 50. Geburtstag. Der Sänger hat sich seit seinem Durchbruch 1999 musikalisch weiterentwickelt und war zuletzt in der Show "The Masked Singer" zu sehen.

Am 13. April 1975 kam David Lubega Balemezi in München auf die Welt. Diese Name dürfte nicht vielen etwas sagen, das Pseudonym des frisch gebackenen 50-Jährigen hingegen sofort zu einem Ohrwurm führen: Als Lou Bega hatte David Lubega Balemezi im Jahr 1999 einen der größten Hits des Jahres – und das weltweit.

Zum Star wurde der damals 24-Jährige buchstäblich über Nacht: Bei einem Auftritt mit seiner ersten Single "Mambo No. 5" bei "Wetten, dass..?" begeisterte der begabte Entertainer das Publikum so sehr, dass es eine Zugabe forderte. "Das gab es bei 'Wetten, dass..?' noch nie", blickte Bega 2019 im Gespräch mit der Agentur teleschau zurück. "Ich konnte nicht glauben, dass die von mir eine Zugabe wollten. Also spielten wir "Mambo No. 5" ein zweites Mal."

Die Begeisterung war aber nicht nur auf das Publikum im TV-Studio beschränkt: Alleine am nächsten Tag gingen 80.000 Exemplare der Single-CD über die Ladentheken, den ersten Platz der Charts belegte der Sommerhit dann ganze elf Wochen lang. Das Bega-Fieber war extrem ansteckend: In sage und schreibe 22 Ländern stürmte "Mambo No. 5" an die Chartspitze, in den Charts der Pop-Übermacht USA knackte der Song die Top 3. Das nach dem Megaerfolg schnell nachgeschobene Album "A Little Bit of Mambo" genießt heute dreifachen Platin-Status.

Auch nach dem Megahit feierte Lou Bega noch Erfolge An einen derart bombastischen Erfolg anzuknüpfen, ist nahezu unmöglich – und so kam es dann auch, dass Lou Bega heute, obwohl er eine Zeitlang einer der größten deutschen Weltstars war, der Ruf eines One-Hit-Wonders anhaftet. Doch auch wenn der Höhenflug von "Mambo No. 5" in den Jahren danach bei weitem nicht mehr erreicht werden konnte, ist das nicht ganz gerechtfertigt: Auch die Nachfolge-Singles "I Got A Girl" und "Tricky Tricky" waren Chartmaterial, und das nicht nur in Deutschland. Mit dem zweiten Album "Ladies And Gentlemen" war der internationale Erfolg des Lou Bega dann jedoch vorbei. Lou Bega verschwand vorerst von der Bildfläche – der Zeitgeist hatte sich gewandelt.

Nach den Terroranschlägen am 9. September 2001 habe "keiner mehr zurückgerufen", führte Bega gegenüber der teleschau aus. "Lustige Musik war verständlicherweise nicht mehr in. Alle hörten Trauersongs." Das plötzliche Erlischen des öffentlichen Interesses habe ihn aber auch zur Ruhe gebracht. "Mir wurde klar, dass ich 'Mambo No. 5' nicht toppen kann und will." Auch gesundheitlich hatte der schnelle Weg zum Ruhm seinen Preis: 2001 hatte Bega einen Herzinfarkt.

2024 war er die große Überraschung bei "The Masked Singer" Seitdem lässt Lou Bega es ruhiger angehen, von Inaktivität kann aber ganz und gar keine Rede sein. Musikalisch ist der 50-Jährige weiterhin aktiv. Er veröffentliche weitere Album, 2021 erschien sein immer noch aktueller Longplayer "90s Cruiser", auf dem er, der vielleicht den letzten Mega-Sommerhit der 1990er-Jahre hatte, Hits aus eben jenem Jahrzehnt zum Besten gibt. Das Konzept ging auf: Zum ersten Mal seit 2001 schaffte es ein Album von Lou Bega wieder in die deutschen Albumcharts. Ein Wiedersehen mit den Singles-Charts hatte es bereits 2010 mit dem Song "Sweet Like Cola" vom Album "Free Again" gegeben.

Auch hinter den Pop-Kulissen ist Lou Bega aktiv. 2002 schrieb er den Text für den Dance-Hit "God Is A Girl" der deutschen Band Groove Coverage und war somit doch wieder an einem Top-10-Hit beteiligt: Die Nummer platzierte sich auf dem achten Rang. Im deutschen Fernsehen findet seine Musik auch wieder statt. Erst im März 2025 absolvierte der Entertainer einen Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show".

Die wohl größte Aufmerksamkeit in jüngeren Jahren wurde dem Musiker aber zuteil, als er 2024 an der 11. Staffel der Gesangs-Show "The Masked Singer" teilnahm. Als Schneemann verkleidet, schaffte er es bis in die vierte Sendung, in der er dann aber vom Publikum die wenigsten Stimmen erhielt. Als er die Maske abnahm, waren Verwunderung und Begeisterung gleichermaßen groß. Darauf gekommen, wer hinter dem Schneemann steckt, war absolut niemand. Dabei gehörte ihm die vielleicht bekannteste deutsche Stimme der Jahrtausendwende.