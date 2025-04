Unheilbare Krankheit bei "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane diagnostiziert

Eric Dane, der beliebte Schauspieler aus Grey's Anatomy, hat bekannt gegeben, dass er an der unheilbaren Krankheit ALS leidet. Trotz der Diagnose plant er, seine Rolle in der HBO-Serie Euphoria fortzusetzen.

In seiner Rolle als Chirurg Dr. Mark Sloan rettete Eric Dane in der TV-Serie "Grey's Anatomy" unzähligen Patienten das Leben. Nun ist der Schauspieler selbst auf hoch qualifiziertes medizinisches Personal angewiesen. Im Gespräch mit dem US-Branchendienst "People" teilte der 52-Jährige mit, dass er an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankt sei: "Bei mir wurde ALS diagnostiziert." Die Nervenkrankheit ist nicht heilbar. Angesichts der traurigen Diagnose sagte Dane: "Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen."

Immerhin kann Dane wohl weiterarbeiten. In der dritten Staffel der HBO-Hitserie "Euphoria" ist der Mime erneut in seiner Rolle als Cal Jacobs dabei. "Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche ans Set von 'Euphoria' zurückzukehren", ließ er verlauten. Auf weitere Gesundheitsupdates verzichtete der Schauspieler, verbunden mit der Bitte, die Privatsphäre seiner Familie – also seiner Frau Rebecca Gayheart und seinen beiden Kindern – zu wahren.

Nach Diagnose bei Eric Dane: So äußert sich ALS Eric Dane ist seit den 1990er-Jahren als Schauspieler tätig. Besonders populär wurde er als Chirurg Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy". In der Arztserien wirkte er zwischen 2006 und 2012 mit. Abgesehen davon stehen Rollen in TV-Serien und Filmen wie "Charmed – Zauberhafte Hexen", "The Last Ship" und "X-Men: Der letzte Widerstand" in Danes Vita.

Wie lange Eric Dane noch in seinem Beruf arbeiten kann, hängt vor allem davon ab, wie schnell sich die ALS-Symptome bei ihm verschlimmern. Zu den Symptomen der unheilbaren Krankheit gehören Muskelschwund und -steifigkeit sowie Sprech- und Schluckstörungen. Im späteren Stadium setzt sich die Muskellähmung so weit fort, dass auch die Atemmuskulatur betroffen ist – und die Krankheit schließlich tödlich endet.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.