"Praxis mit Meerblick - Volle Kraft voraus": Alle Infos zur neuen Folge mit Tanja Wedhorn

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) freut sich in "Praxis mit Meerblick – Volle Kraft voraus" auf einen Segeltörn mit ihren ehemaligen WG-Mitbewohnern: Den Schauspieler Olaf Hummel (Alexander Schubert) und die Violinistin Christiane Schmider (Henny Reents) hat sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Ihr zweifacher Ex Peer Kaminski (Dirk Borchardt) schleicht sowieso in regelmäßigen Abständen durch ihr Leben. Doch ehe das Quartett Richtung Dänemark in See stechen kann, wartet auf die Rügenärztin ein kniffliger medizinischer Notfall. Das Erste zeigt den von Jan Ruzicka inszenierten 23. Film der Reihe erstmals. Das Drehbuch schrieb der Grimmepreisträger Michael Vershinin.