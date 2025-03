Beatrice Egli Fans sorgt für enttäuschte Fans: was ist wirklich los mit der Schlagersängerin?

Beatrice Egli kann sich über zahlreiche Fans freuen. Die Schlagersängerin feiert zudem mit ihrer "Beatrice Egli Show" im Ersten große Erfolge. Dabei zeigt sich die 36-Jährige stets gut gelaunt und voller Energie. Doch nun hat sich bei manchen Fans Ärger breit gemacht und sie zeigen sich enttäuscht von den Plänen des Schlagerstars.

Meidet Beatrice Egli die Schweiz? Beatrice Egli ist in der Schweiz aufgewachsen und betont, wie wohl sie sich in ihrer Heimat fühlt. Privat wohnt die gelernte Friseurin am Zürichsee und tankt ihre Energie in der schönen Natur der Schweiz auf. Ob im Sommer oder im Winter mit viel Schnee - Beatrice Egli zeigt auf Instagram gerne die Landschaft ihres Heimatlandes. Doch ausgerechnet die Schweizer Fans sind nun enttäuscht von der Schlagersängerin. Der Grund ist, dass Beatrice Egli zahlreiche Konzerte in Deutschland und Österreich plant, doch in der Schweiz steht sie für nur zwei Open-Air-Konzerte auf der Bühne. Dass sich Beatrice Egli nur für zwei Konzerte in der Schweiz blicken lässt, hat bestimmte Gründe.

Beatrice Egli genießt die Schweizer Berglandschaft. (Foto: Screenshot Instagram/Beatrice Egli)

Zu wenig Gage für Beatrice Egli? "Die Schweiz bietet Schlagerstars nicht so viele große Veranstaltungen wie Deutschland oder Österreich“, klärt Schlager-Expertin Jasmine Silberberger, die Beatrice Egli bereits für mehrere Auftritte gebucht hatte, im Gespräch mit "Schweizer Illustrierte online" auf. Dabei geht es anscheinend nicht nur um das Problem, geeignete Orte für so eine Veranstaltung in der Schweiz zu finden, die von der Größe ausreichend sind. Auch das Geld könnte ausschlaggebend sein. Die Höhe ihrer Gage ist nicht bekannt, doch die Südostschweiz spekulierte vor einigen Jahren, dass Beatrice Egli für einen 30-minütigen Auftritt 25.000 Franken kostet, das entspricht etwas mehr als 26.000 Euro. Damit diese Summe von einem Veranstalter finanziert werden kann, ist ein größeres Konzert mit zahlreichen Besuchern nötig. Über die genaue Gage für Beatrice Egli wollte die Schlager-Expertin keine Auskunft geben.

Plant Beatrice Egli neue Projekte? Doch nicht nur das Geld und die wenigen vorhandenen Veranstaltungsorte in der Schweiz könnten dahinter stecken, warum Beatrice Egli so wenig in ihrer Heimat auftritt. "Vielleicht heckt Beatrice gerade neue, große Projekte aus oder plant ihre Tour und hat darum keine Zeit, um aufzutreten", vermutet Jasmine Silberberger. Somit brauchen die Schweizer Fans sich keine Sorge zu machen, Beatrice Egli würde lieber in Deutschland oder Österreich auftreten. Vielleicht überrascht die Schlagersängerin noch mit neuen Auftritts-Plänen für die Schweiz, die an etwas kleineren Veranstaltungsorten stattfinden werden, als in den großen Hallen von Deutschland und Österreich.