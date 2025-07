Andrea Kiewel sagt „Ja“: Wird sie wirklich im Fernsehgarten heiraten?

Seit mehr als 20 Jahren moderiert Andrea Kiewel schon den beliebten ZDF-Klassiker „Fernsehgarten“ am Sonntagvormittag. Regelmäßig begrüßt sie dort deutsche, aber auch internationale Musiker. Nun sorgt die Moderatorin aber selbst für Schlagzeilen.

Andrea Kiewel verkündet Verlobung im Live-TV

Im Fokus der beliebten ZDF-Sendung „Fernsehgarten“ stehen nicht nur die nationalen und internationalen Künstler, sondern ab und an auch Moderatorin Andrea Kiewel selbst, die das Format bereits seit über 20 Jahren moderiert und damit den Zuschauern regelmäßig den Sonntagvormittag versüßt. Erst kürzlich, genauer gesagt am 22. Juni 2025 verkündete Kiewel live beim ZDF-Fernsehgarten ihre Verlobung. Überschwänglich und freudestrahlend hielt sie ihren Verlobungsring in die Kamera, begleitet von den Worten: „Und wer auf Nachrichten, auf gute Nachrichten wartet – nur für Sie: Sie hat ´ja´ gesagt.“