Florian Silbereisen & Helene Fischer – das sagt Thomas Seitel zur Freundschaft

Ende letzten Jahres wurde die " Helene Fischer Show" in Düsseldorf aufgezeichnet und bot den Zuschauern wie erwartet ein beeindruckendes Staraufgebot. Neben internationalen Größen wie Robbie Williams und Álvaro Soler traten auch nationale Künstler wie Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Nino de Angelo auf. Doch am meisten waren Fans über den Auftritt von Florian Silbereisen überrascht.

Unerwarteter Auftritt von Helene Fischers Ex

Denn nachdem Comedian Michael Kessler seine Silbereisen-Parodie zum Besten gegeben hat, betritt tatsächlich Florian Silbereisen die Bühne. Helene Fischer und Silbereisen waren 10 Jahre lang das Traumpaar in der deutschen Schlagerwelt, bis sie ihre Beziehung 2018 beendeten. Damals gaben die beiden an, trotzdem befreundet bleiben zu wollen. Zwar hatte ein peinlicher Moment in Silbereisens Adventsshow dazu geführt, dass Fans die Freundschaft der beiden in Zweifel zogen – doch diese Gerüchte bestätigte der gemeinsame Auftritt in Helene Fischers Show nicht.