TV-Liebeserklärung bei Silbereisen: Andrea Berg rührt ihren Mann zu Tränen

Andrea Berg beehrte die Show unter anderem zur Präsentation ihres neuen Songs „Beim nächsten Mal sag ich dann Nein“. Florian Silbereisen setzte zu seiner ersten Panne an: „Für die Sängerin, die vor 24 Jahren einen ihrer allergrößten Hits veröffentlicht hat, ‘Warum hast du nicht n…‘ – so – einen der größten Hits ‘Du hast mich tausendmal belogen‘. Heute folgt die Fortsetzung.“ Glücklicherweise bemerkte der Moderator die Ansage des falschen Titels noch während er diesen aussprach. Unangenehm, aber verzeihbar – wäre damit der Pannen genug gewesen.

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.

Auch das Publikum war von dieser Liebesgeste verzückt und applaudierte laut. Millionen Fernsehzuschauer wurden Zeuge dieser persönlichen Liebeserklärung von Andrea Berg an ihren Ehemann. Die auf das Duett folgende Lichtanimation ihrer Gesichter am Himmel brachte den Überraschten zusätzlich aus der Fassung. „Ihr seid bekloppt, ehrlich. Unglaublich!“, stammelte der 65-Jährige. Ein Moment zum Innehalten.

Panne Nummer zwei von Petze Silbereisen

Ja, dieser schöne Augenblick wäre dem Paar durchaus gegönnt gewesen, hätte sich Florian Silbereisen nicht als uncharmante Petze erwiesen. Ausgerechnet in diesem Moment der Seligkeit entschied sich der Moderator ein ihm anvertrautes, „peinliches“ Geständnis von Uli auszuplaudern. Schmunzelnd petzte er: „Uli hat immer nur gesagt: ‘Ich habe den Hochzeitstag vergessen, was mache ich jetzt?‘“ Das Publikum begann zu lachen, sicherlich auch, weil so mancher anwesende Gatte sich gut in Uli´s unangenehme Lage hineinversetzen konnte. Das Paar musste ebenfalls schmunzeln. Dabei hätte Ulrich Ferber blamiert dastehen können.