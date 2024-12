"ARD Wissen: Polarlichter über Deutschland": Alle Infos zur faszinierenden ARD-Doku

Polarlichter haben eine faszinierende Anziehungskraft, wie Wunderwerke der Natur erscheinen sie meist vor allem jenseits der Polarkreise am Himmel. Doch jüngst gerieten auch hierzulande Wissenschaftler und Medien in Aufregung, als sich Polarlichter in klaren Nächten am Himmel zeigten. Dass es sich dabei um Eruptionen von Plasmateilchen der Sonne handelt, die in einem Zyklus von elf Jahren besonders stark in Erscheinung treten, ist längst bekannt. Doch wie gefährlich sind die riesigen Wolken aus Sonnenplasma, wenn sie auf das Magnetfeld der Erde treffen? – Wie viel Vorsicht geboten ist, versucht die ARD-Wissen-Ausgabe "Polarlichter über Deutschland" zu erkunden. Bieten die magischen Polarlichter nur Schönheit, oder bringen sie auch Gefahren mit sich?