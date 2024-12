TV-Rauswurf: RTLZWEI schmeißt Harald Glööckler aus Programm

Die Doku-Soap sollte den exzentrischen Designer so nahbar wie nie zuvor zeigen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollten tiefe und exklusive Einblicke in seine Gefühlswelten erhalten. Die erste Staffel umfasste sechs Folgen und wurde im Sommer 2023 bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Zweite Staffel unter schlechten Vorzeichen

Wie „dwdl.de“ berichtet, lagen bereits die Marktanteile der letzten vier Folgen der ersten Staffel unter dem Senderschnitt. Somit kam die Fortsetzung von „Herr Glööckler sucht das Glück“ etwas überraschend. Die neue Staffel startete am 13.11.2024 um 21:15 Uhr und konnte in der werberelevanten Zielgruppe, also den 14- bis 49-Jährigen, nur 2,7 Prozent Marktanteil erlangen. In der Folgewoche verschlechterte sich der Marktanteil noch einmal auf 2,3 Prozent. Die schlechten Einschaltquoten veranlassten den Privatsender dazu, die zweite Staffel mit sofortiger Wirkung aus dem Programm zu nehmen.