Der Alte 2022: ZDF zeigt die letzte Staffel mit Jan-Gregor Kremp

Schon seit 1977 ist er regelmäßig im ZDF-Programm unterwegs. Und immer wieder gibt es Neues vom "Alten", der den Freitagabend im Zweiten auf routinierte Weise frisch hält. In sieben neue Folgen geht "Der Alte", seit 2012 verkörpert von Jan-Gregor Kremp, auf Verbrecherjagd in der bayerischen Landeshauptstadt. Der erste neue Fall blickt hinter die Kulissen der reichen Metropole München, in der soziale Spannungen gerne mal unter den Teppich gekehrt werden. Ermordet aufgefunden wird eine Gerichtsvollzieherin. Motive für die Bluttat, bei der ein gepfändetes Herrenfahrrad eine zentrale Rolle spielt, dürften gleich mehrere hoch Verschuldete haben.

Sonderfolge an Karfreitag

Besonders spannend wird es allerdings, wenn das bestens eingespielte Team um den unaufgeregt ermittelnden Hauptkommissar einmal die gewohnten Pfade verlässt. Schon jetzt dürfen sich Fans der Serie auf die Serienspezialausgabe freuen, die das ZDF am Karfreitag, 15. April, ausstrahlt. In der 90-minütigen Sonderfolge mit dem Titel "Tod am Kliff" geht es hoch an die Ostsee. Dort laufen viele Spuren, die Richard Voss (Kremp) verfolgt, auf wundersame Weise zusammen. Es geht dann um Familiengeheimnisse, aber auch um dubiose Geldgeschäfte sowie den Konflikt von Windkraftbetreibern und Umweltaktivisten. Besonderer Clou: An der See trifft der Hauptkommissar aus dem Süden auf seine Tochter Paula. Sie mischt sich in die Ermittlungen ein und gerät in akute Lebensgefahr.