Back to Life: Kritik zur Serie in der ARD

Nach 18 Jahren wird Miri aus dem Gefängnis entlassen. Sie saß wegen Mordes ein. Nun muss sie sich in ihrer Heimatstadt wieder in die Gesellschaft eingliedern. Klingt deprimierend, ist aber sehr komisch.

Back to Life Miniserie • 19.03.2022 • 00:00 Uhr

Miriam "Miri" Matteson (Daisy Haggard) hat einen Menschen getötet. 18 Jahre lang saß sie dafür hinter Gittern. Nun, in ihren Dreißigern, kehrt Miri in ihre Heimatstadt zurück, um sich ein neues Leben außerhalb der Gefängnismauern aufzubauen. Doch das Schicksal – und die Gesellschaft – scheint es nicht gut mit der geläuterten Mörderin zu meinen ... Was klingt, wie ein etwas zu deprimierend geratener Krimi, ist in Wirklichkeit eine urkomische, wenngleich melancholische Miniserie aus dem Hause BBC, die nun zu später Stunde im Ersten zu sehen ist.

In der grauen Küstenstadt, die den sechs Folgen von "Back to Life" als Kulisse dient, begegnet man der unerwünschten Rückkehrerin kollektiv mit Feindseligkeit. Doch die unverbesserlich optimistische Miri hat kein Interesse daran, sich zu verstecken. Sie möchte unbedingt einen Job finden und eine neue Existenz aufbauen. Dass sie Fäkalien per Post empfängt, beleidigende Graffiti an die Gartenmauer ihrer Eltern gemalt und sämtliche ihrer Bewerbungen abgelehnt werden, ist für Miri längst kein Grund, aufzugeben. Und so hangelt sie sich entlang an den Absurditäten des Alltags, die ihr in dem tristen Städtchen begegnen und der Serie ihren unaufgeregten Charme verleihen.

Mit einer Gesamtlänge von weniger als drei Stunden ist die sechsteilige erste Staffel der britischen Dramedy nur ein kurzer Ausflug in das Leben einer Frau, die ganz und gar kein schlechter Mensch zu sein scheint, obwohl sie ein fürchterliches Verbrechen begangen hat. Ebenjener Kontrast – gut und doch böse, heiter und gleichzeitig düster – erinnert stark an Phoebe Waller-Bridges geniale und vielfach ausgezeichnete BBC-Produktion "Fleabag" (2016-2019). Insofern mag es kaum überraschen, dass "Back to Life" und "Fleabag" nicht nur den so trockenen und gleichermaßen herzerwärmenden Humor, sondern auch die Produzenten Harry und Jack Williams teilen.

Das Erste zeigt die sechs Episoden von "Back to Life" an einem Stück. Danach steht die Serie 30 Tage lang in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar.

Back to Life – Fr. 18.03. – ARD: 23.45 Uhr