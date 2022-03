Ein starkes Team – Abgestürzt: Kritik zum ZDF-Krimi

Bei einer Besichtigung wird ein Wohnungssuchender von der Terrasse gestoßen, just als auch der Kriminalrat Reddemann (Arnfried Lerche) zugegen war. Reddemann ruft sofort Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) im 87. Fall des Samstagskrimis "Ein starkes Team" auf den Plan. Der Täter könnte ein enttäuschter Mieter gewesen sein. Aber auch andere kommen in Frage: Was ist mit der schmierigen Maklerin, die sich offensichtlich so gerne bestechen lässt, und warum schaut der Vormieter, Herr Meinhard (Arnd Klawitter), gar so komisch?