"Sound of Peace": Friedenskonzert in Berlin wird live im TV übertragen

"Beendet den Krieg!" Unter diesem Motto findet am 20. März in Berlin eine große Friedenskundgebung der Initiative "Sound of Peace" statt. Auf einer Bühne werden im Rahmen der Veranstaltung bekannte Künstlerinnen und Künstler auftreten. ProSieben und SAT.1 werden von mittags bis abends live unter dem Titel "Sound of Peace: Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor" senden.