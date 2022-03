Theo Koll überzeugt ZDF-Zuschauer als Ersatz von Maybrit Illner

"Wir sind überwältigt"

Mila Kunis und Ashton Kutcher sammeln 30 Millionen für die Ukraine

Was für eine Summe! In einem Instagram-Video verkünden Mila Kunis – selbst in der Ukraine geboren – und Ashton Kutcher bereits 30 Millionen Dollar an Spenden für Kunis' Geburtsland gesammelt zu haben.

