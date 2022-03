"Godzilla"-Schauspieler Akira Takarada verstorben

Dank unzähliger "Godzilla"-Verfilmungen erfreuen sich Monster-Fans seit Jahrzehnten an der Zerstörungswut der Riesenechse. Insbesondere in seinem Herkunftsland Japan ist "Godzilla" Kult, im Jahr 1954 erschien dort der Originalfilm. Dessen Star, der japanische Schauspieler Akira Takarada, ist nun im Alter von 87 Jahren verstorben.

Akira Takarada übernahm im ersten "Godzilla" die Rolle des Seemanns Hideto Ogata. Seine Rolle stellte nach einem SOS-Ruf das Bindeglied zur japanischen Küstenwache dar, nachdem die Riesenechse das erste Schiff versenkte. Auch in der amerikanischen Neuverfilmung "Godzilla, King of Monsters" (1956) war Takarada zu sehen. Auch danach spielte er in der Godzilla-Reihe mit und war Teil des Ensembles von "Mothra vs. Godzilla" (1964). Ein Comeback feierte er 1992 im aktualisierten "Godzilla vs Mothra". Sein letzter Auftritt stammt aus dem Jahr 2004, als er in "Godzilla: Final Wars" mitspielte.