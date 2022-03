RTL und ntv senden Nachrichten auf Ukrainisch

Das "Ukraine Update" von RTL und ntv richtet sich speziell an ukrainische Geflüchtete in Deutschland. Eine ebenfalls geflüchtete TV-Moderatorin präsentiert die Nachrichtensendung.

Besondere Zeiten erfordern besondere Nachrichtensendungen: Ab Freitag können sich Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland auf RTL.news, ntv.de sowie auf YouTube in ihrer Landessprache über die Lage in ihrem Heimatland sowie den Alltag der Geflüchteten hierzulande informieren. Das "Ukraine Update" läuft von Montag bis Freitag und wird von einer renommierten TV-Journalistin aus Kiew moderiert: Karolina Ashion floh selbst zu Beginn des Krieges nach Deutschland.

Mehr als 20 Jahre arbeitete die 46-Jährige im ukrainischen Fernsehen als Journalistin und Moderatorin. "Ich empfinde dieses Projekt als ein Privileg", sagt Ashion über ihre neue Sendung. "Ich will einen Beitrag leisten, dass Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, erfahren, was in unserer Heimat geschieht."