The Masked Singer 2022: Matthias Opdenhövel fällt zum Start aus

Mathias Opdenhövel ist immer noch Corona-positiv. In der ersten Show der neuen "The Masked Singer"-Staffel muss deshalb aussetzen. Ersatz steht bereit.

Wie ProSieben am Freitag mitteilte, springt für "Opdi" Thore Schölermann ein. Der "The Voice of Germany"-Moderator hat selbst schon Erfahrung bei "The Masked Singer" gesammelt. In der vierten Staffel stand er als Mostronaut auf der Bühne und schaffte es immerhin ins Halbfinale.