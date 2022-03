Sebastian und Angelina Pannek werden wieder Eltern.

Erste Show der neuen Staffel

Discokugel haut bei "The Masked Singer" alle um - Brilli leider nicht

Zehn neue Kostüme stellten sich am Samstag bei "The Masked Singer" vor. Während die Discokugel einen strahlenden Auftritt hinlegte, kam ausgerechnet die von einem kleinen Fan entworfene Maske nicht so gut an.

