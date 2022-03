The Voice Kids 2022: Anti-Kriegslied von Berenike (10) rührt zu Tränen

Selten sorgte ein Auftritt bei "The Voice Kids" für einen so großen Gänsehautmoment. Die 10-jährige Berenike sangt das Lied "Wozu sind Kriege da?" von Udo Lindenberg und zog mit ihrem Auftritt alle in den Bann. Da flossen nicht nur bei Lena Meyer-Landrut die Tränen. Die "The Voice Kids"-Jurorin wurde aber nicht nur von ihren Emotionen überrascht. Ein Nachwuchstalent hatte keine Lust ins Team Lena zu kommen und gab der ESC-Gewinnerin "einen Korb, wie sie ihn noch nie im Leben bekommen hat".

Gleich zu Beginn der Sat.1-Musikshow überzeugte die 12-jährige Solveig mit dem Song "California Dreamin" und ihrer starken Stimme. Da war klar, dass die vier Buzzer glühten. Als Gesangscoach entschied sich Solveig für Alvaro Soler. "Wunderschöne warme Stimme", so Lena Meyer-Landruts Meinung zum Auftritt von Benjamin aus Frankfurt, der ebenfalls ein Vierer-Buzzer ergatterte. Letztlich konnte Wincent Weiss Benjamin für sein Team gewinnen. Als Geschenk gab es noch ein Skateboard vom Juror. "Hier ist mein Skateboard. Steckt es dir irgendwo hin", so die Worte des "Feuerwerk"-Sängers zum Präsent und löste mit dem Spruch einen Lachanfall bei Smudo aus.

"Ich fang gleich an zu heulen" Zwischendurch trugen Lena und Wincent Weiss ein "Schnick Schnack Schnuck"-Duell aus, in dem der 29-jährige keine Chance gegen die "The Voice"-Jurorin hatte. Als Verlierer musste Wincent zur zweiten Lena werden. Mit dunkler Langhaarperücke, im Top und beiger Stoffhose trug der Sänger das gleiche Outfit und überzeugte als Lena-Double. Als nächster zeigte Luis sein Talent. Der 13-Jährige machte mit dem Song "Don't Rain On My Parade" die "The Voice Kids"-Bühne zum Musical. Mit dem schwierigen Song holte Luis einen Vierer-Buzzer; er entschied sich für das Team Lena. Ein Wiedersehen gab es bei den Allstars mit dem "The Voice Kids"-Gewinner von 2017 - Iggi Kelly. Der Sprössling der berühmten Kelly-Family präsentierte seinen selbstgeschriebenen Pop-Song "In The Middle".

Besonders berührend war der Auftritt der 10-jährigen Berenike. Ihr Song "Wozu sind Kriege da?" hätte nicht besser zu der aktuellen Situation in der Ukraine passen können. Geplant war das nicht. Die Sendung wurde bereits im Oktober 2021 aufgezeichnet, also noch vor dem Einmarsch Russlands. Berenikes Mutter ist Fan von Udo Lindenberg, so kam es zu der Wahl des Liedes aus dem Jahr 1981, das von der Sinnlosigkeit und Trauer des Krieges handelt. "Ich fang gleich an zu heulen", so Lena, doch da war es schon geschehen. Berenikes beeindruckender Auftritt ließ sogar bei Smudo die Tränen laufen, auch das Publikum schien für einen Moment im Bann der 10-Jährigen zu sein. Selbstverständlich wurde für Berenike viermal gebuzzert und Wincent Weiss durfte die junge Künstlerin in seinem Team begrüßen.

Lena Meyer-Landrut bekommt die Abfuhr ihres Lebens Marvin aus Wiesbaden dürfte einen bleibenden Eindruck bei Lena Meyer-Landrut hinterlassen haben. Der 15-Jährige überraschte mit seiner besonderen Stimmfarbe und mit viel Gefühl. "Marvin du hast uns alle umgehauen", war Alvaro Soler begeistert. Alle Juroren hätten Marvin gerne in ihrem Team gehabt, da probierte jeder musikalisch bei dem Wiesbadener zu punkten. Lena Meyer-Landruts Version von Cro's "Easy" kam bei Marvin gar nicht gut an. "Wincent find ich toll, Lena …nee", haute der 15-Jährige frech raus. "Noch nie in meinem Leben hab ich so einen Korb gekriegt", so die überraschte ESC-Siegerin von 2011. Für Marvin geht es mit Wincent Weiss als "The Voice"-Coach weiter.