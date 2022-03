Love Island: Was wurde aus den Gewinner-Paaren?

Sechs Staffeln "Love Island" gab es bislang, nun startet die siebte. Doch was wurde eigentlich aus den bisherigen Gewinner-Paaren?

"Love Island" startet am 21. März in die siebte Staffel. Bereits zum zweiten Mal dabei ist Moderatorin Sylvie Meis (43). In der Show haben teilnehmende Singles drei Wochen lang Zeit, ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner zu finden und als Gewinner-Couple 50.000 Euro abzusahnen. Gab es bei den Paaren ein Happy End in Sachen Liebe?

Elena Miras und Jan Sokolowsky Die erste Staffel "Love Island" wurde von September bis Oktober 2017 ausgestrahlt. Das Rennen um die Gunst der Zuschauer machten am Ende die Zürcherin Elena Miras (29) und der Kölner Jan Sokolowsky (32). Nur drei Tage nach dem Finale trennten sich die beiden wieder. Mike Heiter (29) und Chethrin Schulze (29), sie belegten den dritten Platz, trennten sich ebenfalls kurz nach der Show. Daraufhin wurde bekannt, dass Miras und Heiter liiert sind. Die Beziehung hielt bis September 2020. Das ehemalige Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im August 2018 zur Welt kam. Beide Realityshow-Teilnehmer sind mittlerweile wieder glücklich vergeben, Heiter ist im letzten Jahr mit Freundin Laura Morante (31) bei "Kampf der Realitystars" zu sehen gewesen. Miras wird in der diesjährigen Staffel des Formats dabei sein. Sokolowsky nahm hingegen 2018 erfolglos an der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" teil, über seinen aktuellen Beziehungsstatus ist nichts bekannt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Tracy Candela und Marcellino "Lino" Kremers Tracy Candela und Marcellino Kremers galten als Traumpaar der zweiten "Love Island"-Staffel. Nur wenige Tage nach dem Finale haben sich der Personal Trainer sowie die Koblenzerin und damalige Jura-Studentin im Oktober 2018 wieder getrennt. Während es um Tracy Candela ruhig wurde, versuchte Kremers noch einmal erfolglos sein TV-Dating-Glück bei "Match! Promis auf Datingkurs" und konzentriert sich seither auf seine TV-Jobs: Kremers war zuletzt in der RTLzwei-Trashshow "Kampf der Realitystars" und beim "Sat.1 Promiboxen" zu sehen. Dort machte er auch sein neues Liebesglück bekannt: Er ist seit 2020 mit Dijana Cvijetic (28) liiert. Das Paar lernte sich bei "Kampf der Realitystars" kennen. Cvijetic nahm ebenfalls an "Love Island" teil, allerdings ein Jahr nach Kremers.

Vivien Michalla und Sidney Wolf In der dritten Staffel überzeugten Sidney Wolf und Vivien Michalla als Couple - doch es blieb bei einer kurzen TV-Romanze. Die Trennung gab Wolf in seiner Instagram Story bekannt. Zuvor hatte er die traurigen Neuigkeiten über einen Livestream verkündet. "Die Zeit bei 'Love Island' war wunderschön und man hat dort Gefühle füreinander entwickelt, die sich im Alltag immer mehr verflüchtigt haben", begründete er das Liebes-Aus. "Es fühlte sich für mich nicht mehr echt und gut an und darum habe ich mich gestern von Vivi getrennt", so der "Love Island"-Gewinner. Im Juni 2020 bestätigte Wolf, dass er wieder vergeben sei. Michalla präsentierte zum Jahreswechsel 2021 auf Instagram ein Foto mit ihrem neuen Partner. Für die Zweitplatzierten Samira Berkane und Yasin Cilingir (31) läuft es dafür umso besser, die beiden wurden im Dezember 2020 erstmals Eltern und heirateten Anfang Februar 2021. Die beiden zogen 2021 ins "Sommerhaus der Stars" und belegten dort den vierten Platz.

Melina Hoch und Tim Kühnel Ihre Liebe im TV war ein Auf und Ab: Letztlich gewannen Melina Hoch und Tim Kühnel (25) die vierte Staffel des Kuppelformats, das sie Ende September 2020 als Paar verließen. Im Dezember des selben Jahres gaben beide ihre Trennung unter Tränen in einem Instagram-Video bekannt. "Es gab einfach ein paar Differenzen, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht entdeckt haben, aber die einfach etwas stärker geworden sind. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns trennen werden," erklärte Kühnel darin. Beide sammeln weiter TV-Erfahrung: Tim Kühnel hatte einen kurzen Auftritt bei "Kampf der Realitystars", Melina Hoch suchte bei "Are You The One - Reality Stars in Love" ihr Perfect Match. Aus der vierten "Love Island"-Staffel schien lange Zeit ein Paar mehr Glück in der Liebe zu haben: Anna Iffländer und Marc Zimmermann galten als Traumpaar der Staffel und wurden Zweite. Nach Ausstrahlung teilten sie verliebte Schnappschüsse auf Instagram, kürzlich gab Zimmermann die Trennung bekannt.

Bianca Balintffy und Paco Herb Der Vibe zwischen Paco Herb und der hübschen Brünetten Bianca Balintffy stimmte in der ersten "Love Island"-Frühjahrsstaffel von der ersten Minute an. Am Ende gingen sie Ende März 2021 sogar als Sieger-Couple hervor. Mit der großen Liebe sollte es allerdings nichts werden, Paco bestätigte damals in einer Instagram Story seinen Single-Status. Auch für Final-Couple Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz lief es eine Zeit lang richtig gut. Das ehemalige Paar verkündete die Trennung erst im September auf Instagram.

Isabell Kremer und Robin Widmann Nach vielen Höhen und Tiefen: Isabell Kremer und Robin Widmann waren das Traum-Couple der sechsten Staffel. Die Verliebtheit war den beiden anzusehen. Im November folgte dann die überraschende Trennung, wie die beiden bei Instagram bekannt gaben. Obwohl die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin nach dem Liebes-Aus mit Liebeskummer zu kämpfen hatte, scheint es kein böses Blut zwischen den beiden zu geben. Auch zwischen der ehemaligen "Bachelorette" aus der Schweiz Andrina Santoro (29) und Martin Fuhsy sprühten während der Show die Funken. Kurz nach dem Auszug aus der Villa wollte Santoro allerdings kein Kennenlernen mehr.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag (21.3.) um 20.15 Uhr in die Frühjahrsstaffel. Ab Dienstag (22.3.) ist die Sendung immer montags bis freitags und sonntags um 22.15 Uhr bei RTLzwei zu sehen.