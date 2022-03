Let's Dance 2022: René Casselly ist der nächste Corona-Fall

Am vergangenen Freitag fehlte seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, nun hat es auch René Casselly erwischt. Der Zirkusartist muss in der kommenden "Let's Dance"-Show aussetzen.

Seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) war in der vergangenen Woche ebenfalls positiv getestet worden und musste in der Show am vergangenen Freitag (18.3.) aussetzen. Sie schrieb unter dem Insta-Post: "Ich habe so gehofft, dass du's nicht bekommst. Gute Besserung Partner, werde schnell wieder fit. Wir haben noch viel vor." Casselly hatte stattdessen in Show 4 mit Regina Luca getanzt.