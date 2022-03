Kitchen Impossible: Tim Mälzer nach Null-Punkte-Wertung mächtig sauer

Haases erste Station ist Hamburg. "Ich schicke diesen jungen Mann zum Großmeister der Soßen", kündigt Mälzer an. Und genau das tut er auch, und zwar zu Hamburgs Soßenmeister Thomas Martin, ins Restaurant Louis C. Jacob. Zu Haases bedauern gibt es für ihn ein klassisches französisches Gericht: geschmorte Ochsenschulter mit Rotweinreduktion, Sellerie und Zwiebel. Mit kleinen bunten Skizzen macht sich der gelernte Kommunikationsdesigner Notizen. Besonders die dunkle und glänzende Soße macht ihm Sorgen. Von Mälzer erhält er vorab den Tipp, mit der Soße bereits am Vortag zu beginnen. Doch sein Fond ist leider viel heller als das Original und auch sein Fleisch bereitet er viel zu spät zu.

Der Profi wird von Haase indes auf die Schwäbische Alb geschickt. "Schon wieder so ein Philosophenteller", sind Mälzers erste Worte, als er in die schwarze Box blickt. Das Gericht "Kohlrabi vs. Karotte" wurde von Simon Tress, Küchenchef im Bio-Gasthaus "Rose" in Hayingen, gekocht. Er verwendet ausschließlich Zutaten, die aus einem Umkreis von 25 Kilometern stammen. Mälzers höchst persönlicher Albtraum. "Ich würde mir lieber Klebstoff in die Augen spritzen, als dieses Gericht hier nachzukochen", motzt er. Als er dann auch noch das Gemüse selbst pflücken und Öl, Butter und Sahne eigens herstellen muss, ist seine Laune im Keller. Bei der Zubereitung des Gerichts wandelt Mälzer einiges ab, um nicht, wie Tress es bevorzugt, den klaren Geschmack der Produkte zu haben, sondern einen "runden" Geschmack zu erzeugen. "Wenn ich schon nicht weiß, wie es geht, mach ich es wenigstens so, dass es lecker ist", sagt er und ist sichtlich begeistert von sich selbst. 8,4 Punkte sahnt der Profikoch am Ende ab.