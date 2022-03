The Crown – Staffel 5: Philippine Leroy-Beaulieu bekommt Rolle

In "Emily in Paris" mimte sie Sylvie Grateau, die strenge Chefin von Emily Cooper alias Lily Collins (33). Jetzt hat Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu (58) offenbar den nächsten Deal mit Netflix an Land gezogen. Die Französin wird eine Rolle in der fünften Staffel von "The Crown" spielen. Das hat sie "Mail Online" bestätigt.