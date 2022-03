Prominent getrennt: Streit zwischen Gigi und Michelle und Robin und Lena eskaliert

In der "Villa der Verflossenen" hängt der Haussegen schief. Zwischen zwei Ex-Paaren eskaliert der Streit. Kollateralschaden: ein frisch operiertes Näschen.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 5 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Ein neuer Drama-Herd bei "Prominent getrennt" tut sich auf. Gigi hat seine Berufung als großer Taktiker entdeckt. "Ich will, dass du Lena zerstörst", sagt er seiner Ex Michelle. Schließlich hätten Lena und Robin sie einst nominiert mit der Begründung, Gigi und Michelle seien noch ein Paar. Außerdem hält Gigi die beiden für starke Konkurrenz. Michelles Reaktion: "Hää?!" Später stehen diese vier tatsächlich im Fokus, doch es knallt nicht zwischen den zwei Ex-Paaren, sondern zwischen den Ex-Partnern.

Für Gigi und Michelle heißt es in dieser Folge "Glück im Spiel, Pech in der Liebe". In Paar-Spiel müssen die Ex-Paare in einem Rutsch-Kessel am Rand Würfel umdrehen, bis ihre Fotos zu sehen sind. Das Ex-Paar, dessen Fotos am Ende am häufigsten zu sehen ist, gewinnt. Gigi und Michelle setzen sich sowohl in der Vorrunde gegen Lena und Robin sowie Sarah und Dominik sowie im Finale gegen Cecilia und Koki durch. "Gigi, du bist echt eine Maschine. Bist du deppert", zollt sogar Tennis-Legende Dominik Respekt. Als Belohnung bekommt Gigi ein heißes Bad mit seiner Ex. Knutscherei inlusive. "Ich realisiere grade gar nicht, dass wir getrennt sind", so Gigi. Wird er aber bald. Versprochen.

Vorher geht es aber noch zum Gruppenspiel. Die Teilnehmer müssen von einer Plattform hoch oben in der Luft zu Strohsäcken springen, die für einen bestimmten Betrag stehen. Einer nach dem anderen überwindet seine bzw. ihre Höhenangst. Besonders zu kämpfen haben Lena, Sarah und Koki, die letztendlich aber allesamt den Absprung wagen. Leider fliegt der ein oder andere am Sack vorbei. Vor allem Gigi grämt sich, weil seinetwegen wieder ein Teil des Preisgeldes verloren wurde.

Nachdem wir die Spiele hinter uns gebracht haben, gibt es endlich Drama. Für das Vorspiel sind Meike und Marcus zuständig. Meike erzählt in der Villa eine Anektode aus ihrem früheren Sexleben. Oder wie der Sprecher es so schön ausdrückt: aus ihren "Liebes-Annalen". Es geht um einen Unfall mit einem Vibrator bei einem Liebesspiel mit einem ihrer Ex-Partner. Wir sparen uns hier die Details. Als Marcus dazu kommt, fühlt sich Meike ertappt und Marcus fühlt sich ausgeschlossen. Sie habe die Geschichte extra schnell erzählt, bevor Marcus dazu kam, um ihn zu schützen. "Kläglicher Versuch, das zu rechtfertigen", findet Marcus, der dem Ex-Paar von nun an getrennte Betten verordnet.

Tollpatsch Gigi verscherzt es sich mit Michelle Doch während die beiden sich im Laufe der Folge wieder versöhnen, knallt es bei zwei anderen Paaren so richtig. Gigi verpasst Michelle aus Versehen bei einer Umarmung einen Nasenstüber. Alles halb so wild, wäre die Nase nicht frisch operiert und Gigi seitdem schon das ein oder andere Mal unfreiwillig unsanft mit ihr auf Tuchfühlung gegangen. Michelle ist maximal genervt von Gigis Tollpatschigkeit. So lange ihre Nase nicht ausgeheilt sei, könne sie nicht mit ihm zusammen sein, so ihre Schlussfolgerung. Später kommt es zum Riesenkrach, in dem sich beide gegenseitig die Fehler der Vergangenheit vorwerfen. "Ich habe einmal was falsch gemacht, du hast millionenfach was falsch gemacht", schreit Michelle, die Gigi u.a. vorwirft, sie betrogen zu haben.

Noch heftiger geht es bei Robin und Lena zur Sache. Ein harmloses Spiel im Stile von Wahrheit oder Pflicht (ohne Pflicht) reißt bei Robin erneut Wunden auf. Denn Lena beantwortet die Frage, ob sie nochmal mit ihrem Ex schlafen würde, mit "Ja". "War ja immer gut". Robin fehlt dafür jedes Verständnis: "Wenn ich jemanden nicht lieben würde, würde ich mit der Person nicht schlafen wollen." Wie gut, dass die Frage "Womit hast du mich am meisten verletzt?" Robin wenig später die Chance gibt, Lena noch einmal alles unter die Nase zu reiben. Die aus seiner Sicht Kleinigkeiten, mit der sie die Trennung begründet hätten, hätten ihm am meisten verletzt.

Als sie ihn später darauf anspricht, wird Robin ausfallend: "Gib doch einfach mal zu, dass du mit anderen Männern rumvögeln möchtest oder andere Männer kennenlernen möchtest." Ihre Begründung, sie würde ihn nicht mehr lieben, ist für Robin jedenfalls nur eine Ausrede. Lena ist fassungslos darüber, dass sie als Single offenbar nicht mit Männern flirten darf. Und so weinen sich an diesem Abend gleich mehrere "Prominent getrennt"-Teilnehmer in den Schlaf ...

Die ersten vier Folgen von "Prominent getrennt" liefen dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Wegen schlechter Quoten wurde die Show nun aber ins Nachtprogramm verbannt. Folge 5 läuft am 26. März um 1.20 Uhr. Bei RTL+ sind die Folgen aber weiterhin zu sehen.