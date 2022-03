Champions League der Frauen: FC Bayern und VfL Wolfsburg im kostenlosen Stream

Die Bayern sind am Dienstag (22. März) gegen Mitfavorit Paris St. Germain gefordert. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr. Der VfL Wolfsburg sicherte sich am letzten Spieltag gegen die Favoritinnen vom FC Chelsea das zweite deutsche Ticket für die K.o.-Phase und trifft am Mittwoch auf den FC Arsenal (21.00 Uhr). Auch die Viertelfinal-Spiele ohne deutsche Beteiligund sind live und kostenlos bei YouTube zu sehen.