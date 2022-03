Wir kaufen einen Zoo: Kritik zum Film bei kabel eins

ARD-Talkshow

Hitzige Wortgefechte bei "Hart aber fair": Was tun gegen steigende Energiepreise?

Der Krieg in der Ukraine lässt auch hierzulande die Preise steigen. Besonders die Kosten für Sprit und das Heizen gehen massiv in die Höhe. Frank Plasberg diskutierte am Montagabend in der ARD-Talkshow “Hart aber Fair” über Wege, aus dieser Preisspirale zu entkommen.

MEHR