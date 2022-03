Let's Dance 2022: Ersatz für Moderator Daniel Hartwich gefunden

Wegen einer Corona-Infektion muss Daniel Hartwich am Freitag bei "Let's Dance" aussetzen. Nun hat RTL mitgeteilt, wer für den Moderator einspringt. Der u.a. von "Ninja Warrior Germany" und "Take Me Out" bekannte Moderator Jan Köppen wird am Freitag (25. März) an der Seite von Victoria Swarovski moderieren.