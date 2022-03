Pietro Lombardi unterbricht Konzert für kleinen Jungen – Oliver Pocher springt ein

Pietro Lombardi (29) hat am Dienstagabend sein Konzert in Oberhausen für rund 20 Minuten unterbrochen. Der Grund: Ein zwölfjähriger Junge in der ersten Reihe sei wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen, wie der Sänger in mehreren Instagram-Storys berichtet. "Für mich war ganz klar, die Show erstmal abzubrechen und mit dem Kleinen mitzugehen, um zu schauen, ob es dem Kleinen gut geht", erklärt Lombardi.