Zimmer frei? ARTE-Doku zeigt die beeindruckende Baukunst der Spechte

In den kleinen Höhlen, die sie emsig in Baumstämme hacken, wollen Spechte ihre Jungen aufziehen? Das ist nur die halbe Wahrheit, häufig dient das Hämmern nur dazu, die Specht-Damen zu beeindrucken.

Sie sind schon von Weitem zu hören: Spechte, egal, ob Bunt-, Grün- oder Schwarzspechte, hämmern scheinbar unermüdlich Löcher und Höhlen in die Baumstämme der Wälder und des Gartens. In diesen Höhlen, so glauben viele, wollen die Vögel, geschützt vor Feinden und vor der Witterung, in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wie der Dokumentarfilm "Zimmer frei? – Die Baukunst der Spechte" von Uwe Müller bei ARTE zeigt.