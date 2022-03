"Lena Lorenz – Freiheit" – Kritik: In den Fängen einer Sekte

Insofern mag es wohl kaum dem Zufall geschuldet sein, dass sich der ZDF-Dauerbrenner "Lena Lorenz" ausgerechnet jetzt ebendieser Thematik annimmt. Noch nie war die beliebte Heimatreihe so relevant wie in "Freiheit", dem 26. Film über die sympathische Lena (Judith Hoersch): Nachdem sie zuletzt eine schwangere Gefängnisinsassin betreut hat, widmet sich die Hebamme in der jüngsten Folge der Serie nun abermals einer Frau, die nur wenig persönliche Freiheiten genießt.

Hinter Gittern sitzt die hochschwangere Lilly Waldhauser (Teresa Klamert) jedoch nicht. Ganz im Gegenteil – sie ist Teil einer "Gemeinschaft", einer Kommune, die auf den ersten Blick geradezu paradiesisch anmutet. Zusammen mit zahlreichen anderen selbsternannten Freigeistern lebt sie auf einem idyllischen Hof, baut ihr eigenes Gemüse an und lässt sich von der charismatischen Marthe Gerber (Doris Schretzmayer) auf die bevorstehende Geburt vorbereiten. Marthe, die sich als eine Art Guru versteht und jegliche "widernatürliche Einmischung" ablehnt, verzichtet in ihrer Behandlung gänzlich auf Hilfsmittel wie Ultraschalluntersuchungen oder ärztliche Expertise. Lilly allerdings ist sich sicher: Marthe hat für sie und ihr Kind nur das Beste im Sinn.

Als die werdende Mutter jedoch eines Tages auf einem Wochenmarkt vor Lenas Augen einen Schwächeanfall erleidet, wird die Hebamme hellhörig. Lilly befindet sich in der 37. Schwangerschaftswoche und hat bislang noch keine ärztliche Untersuchung hinter sich. Kurzerhand überredet Lena die fremde Frau dazu, sie in ein Krankenhaus zu begleiten. Besorgt stellt sie fest, dass sich das Kind in der Querlage befindet. Eine natürliche Geburt wird so kaum möglich sein, warnt Lena und rät zum Kaiserschnitt. Doch Lilly ist entsetzt. "Warum machst du mir denn solche Angst?", fragt sie – und verschwindet in einem unbeobachteten Moment aus der Klinik.