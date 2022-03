Balko Teneriffa: Kritik zum Film heute bei RTL

Nach einer Feier auf Teneriffa wacht Krapp neben einer Leiche auf – und bittet seinen alten Kumpel Balko um Hilfe. 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Fall treffen die Dortmunder Ermittler wieder aufeinander.

Balko Teneriffa Krimi • 24.03.2022 • 20:15 Uhr

Sie waren eines der Ermittlertraumpaare der 1990-er: In acht Staffeln und 124 Folgen sorgten der coole Ermittler Balko und das ewig überkorrekte Muttersöhnchen Klaus Krapp zwischen 1994 und 2003 für Recht und Ordnung bei der Dortmunder Polizei. Nun, mehr als 15 Jahre später, melden sich die ungleichen Freunde mit einem neuen Fall zurück. In "Balko Teneriffa" – so verrät bereits der Titel des neuen RTL-Krimis – steht jedoch nicht länger die nordrhein-westfälische Großstadt im Fokus.

Auf der Kanarischen Insel fand Balko (Jochen Horst) einst die große Liebe. Doch Lucia starb vor einiger Zeit bei einem tragischen Autounfall. Seinen Kummer ertränkt der Ex-Kommissar seither im Alkohol, zu seiner Stieftochter Alicia (Tamara Romera Ginés) hat er kaum noch Kontakt. Dies ändert sich schlagartig, als Balkos alter Kumpel Krapp (Ludger Pistor) auf der Insel eintrifft: Als Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums wurde er zu einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald unter der Leitung der skrupellosen Matriarchin Beate Oswald (Uschi Glas) eingeladen.

Die Feier geriet aus dem Ruder, Krapp verlor das Bewusstsein und erwachte am nächsten Morgen neben der Leiche einer jungen Frau. Unterstützt von Balko versucht Krapp nun, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen und den wahren Mörder zu finden. Doch es gibt ein Problem: Alicia ist die leitende Ermittlerin. Sie sieht es gar nicht gerne, wenn der Hauptverdächtige und ihr verachteter Stiefvater sich in ihren Fall einmischen ...

Bruno Eyron in der Klatschzeitung Eine Party, ein verkaterter Mann und jede Menge ungeklärter Fragen: Das Grundkonzept des Films von Stefan Scheich und Robert Dannenberg (Drehbuch) erinnert stark an die US-Trilogie "Hangover" (2009 bis 2013) mit Bradley Cooper. Wobei die vergangenen 15 Jahre auch an Balko und Krapp nicht spurlos vorübergegangen sind: Es dauert ein wenig, bis der Fall an Fahrt aufnimmt und die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Immerhin gibt es insbesondere für eingeweihte "Balko"-Fans den ein oder anderen passenden Scherz: "Irgendwoher kenne ich den", wundert sich Krapp etwa, als er auf dem Titelblatt einer fiktiven Klatschzeitung das Konterfei von Bruno Eyron sieht.

Der heute 57-jährige Schauspieler ist einst als Balko eingesprungen, nachdem Jochen Horst 1998 das Handtuch warf: "Ich ging damals nicht im Groll", erinnert sich Horst im Interview: "Ich war einfach wahnsinnig erschöpft und hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr die gewohnte Qualität wie aus der Anfangszeit liefern konnte". Umso überraschter sei er gewesen, als man ihn und nicht Eyron für die Neuauflage engagierte: "Der hätte schon eher ein Anrecht darauf gehabt."

Wann es das nächste Wiedersehen mit Balko und Krapp geben wird, steht bislang noch nicht fest. RTL spricht jedenfalls schon jetzt von einer Filmreihe, die dem Vernehmen nach auch weiterhin auf Teneriffa spielen wird. Über Frequenz und Anzahl weiterer Folgen entscheiden nicht zuletzt die Einschaltquoten: Als Serie erreichte "Balko" in der Spitze mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch mit den Jahren nahm das Interesse ab, was schließlich auch zum Ende des Formats führte. Es bleibt somit abzuwarten, ob "Balko Teneriffa" neue Fans gewinnen kann. Der Auftaktfilm bedient in weiten Strecken doch eher die Erwartungen der treuen "Balko"-Anhänger. Bereits seit Donnerstag, 10. März, ist "Balko Teneriffa" bei RTL+ als Stream abrufbar.

Balko Teneriffa – Do. 24.03. – RTL: 20.15 Uhr